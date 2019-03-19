Siber Polisler Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Geçit Vermiyor

Son yıllarda terör örgütlerinin popüler kullanım noktaları olan sosyal medya platformları, Türk siber polisleri tarafından dakika dakika kontrol altına alınıyor. Siber polisler toplamda 1000'e yakın örgüt şüphelisinin tutuklanmasını sağladı.

İnternet ortamında terör propagandası yapanların tespitine yönelik çalışmalarda hız kesmeyen Türk polisi, bugüne kadar 42 bini aşkın profili inceledi. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde görevli uzmanlar, sosyal medyayı ve internet forumlarını 'sanal devriye' yöntemiyle geziyor ve FETÖ/PDY, DEAŞ gibi örgütlere geçit verilmiyor.

Sosyal Medyadan 1000'e Yakın Örgüt Üyesi Tutuklandı

2018 yılında FETÖ/PDY propagandası yapan 15 bin, PKK propagandası yapan 12 bin ve DEAŞ propagandası yapan 2 bin sosyal medya hesabı incelendi. Bine yakın hesap sahibi çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Konu hakkında konuşan EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kerim Altıay, özellikle gençlere yönelik uyarılarda bulundu. Altıay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siber Suçlarla Mücele Daire Başkanlığı olarak bu yeni konsepte uygun olarak güvenlik politikalarımızı geliştiriyoruz. Yaptığımız en önemli faaliyetler, terör propagandası yapan sosyal medya hesaplarının tespiti, deşifresi ve adli birimlere intikal ettirilmesi. Bu çerçevede terör örgütlerini 7/24 sanal devriyelerimizle takip ediyoruz.

Sosyal medya örgütlerinin gerçek dışı, yalan haberleri gerçekmiş gibi halkımızın önüne sunarak bir kamuoyu oluşturma, toplum ve devlette bir baskı oluşturma gibi bir amaçlarının olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bizim de bu şahısların tespit ve deşifresiyle gerçeği ortaya çıkarma gibi önemli bir misyonumuz var"