Siber Saldırganlar Sizi Çok Sıkıcı Buluyor Olabilir!

Yapılan yeni bir araştırmaya göre siber saldırganlar aslında çok büyük bir korku yaratmıyor. Özellikle de Y kuşağı bu konuda hatırı sayılır bir korkuya sahip değil. Hadi gelin konuyla ilgili bütün detaylara birlikte bakalım.

Kaspersky’nin "Hiç Olmadığı Kadar Bağlı: Dijital Konfor Alanlarımızı Nasıl Kuruyoruz?" isimli bir raporu yayınlandı ve rapor son derece ilginç detaylara sahip. Y kuşağındakiler çevrim içi güvenliğe önem veriyor gibi görünse bile aslında durum tam tersi. Bu kuşakta yer alanlar, siber saldırganların kendileriyle ilgilenmeyecek kadar sıkıcı olduklarını düşünüyor.

Siber saldırganlara karşı koruma önerileri

Türkiye’de Y kuşağında olanların %36’sı dijital güvenliklerini artırmak için çok çeşitli önlemler alınması gerektiğini düşünüyor. Aksi halde güvenlik riski oluşacağının da farkındalar. Ancak tüm bunlara rağmen önlem almak istemiyorlar.

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Türkiye’deki Y kuşağı kullanıcılarının %18’i geçmişte komşularının Wi-Fi ağını habersiz bir şekilde kullanabildiğini ifade etti. Aslında bu bile güvenlik açığı nedeni. Kaspersky tarafından yapılan önerilerde şunlara yer verildi.

- Web sitelerinin gerçek olup olmadığına dikkat edin. Yasal olduğuna emin olmadığınız ve ‘https’ ile başlamayan web sitelerini ziyaret etmeyin. Size şüpheli gelen sitelerin kullanıcı yorumlarına bakın.

- Çevrim içi hesaplarınızın bir listesini tutun. Böylece hangi hizmetlerin ve web sitelerinin kişisel bilgilerinizi sakladığını daha iyi anlayabilirsiniz.

- Akıllı telefonunuzun ayarlarından, bilinmeyen kaynaklardan program yüklenmesini engelleyin ve yalnızca resmi uygulama mağazalarındaki uygulamaları kurun.

Tüm bu maddeler, güvenliğinizi olumlu yönde etkileyecektir. Sizce daha başka ne tür önlemler alınabilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.