Siber Saldırı Farkındalığı Oltala Programıyla Artırılacak

Yerli yazılım firması, resmi devlet kurumlarında çalışan personelleri siber saldırılar konusunda bilgilendirmek adına Oltala ismini verdiği bir simülasyon geliştirdi. Geliştirilen sistemle kurum dışından gelecek oltalama bağlantılarının ve güvenli bağlantıların ayırt edilmesinin sağlanmaya çalışılacağı belirtildi.

ODTÜ Teknokent çatısı altında çalışmalarını sürdüren BEAM Teknoloji, siber güvenlik tehditleri konusunda önemli bir geliştirmenin altına imza attı. BEAM Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber saldırı konusundaki temel problemin, pahalı sistemleri kullananların güvenlik farkındalığının düşük olmasından kaynaklandığını ifade etti.

"Oltala" adını verdikleri simülasyon, test ve eğitim programıyla kritik altyapılara sahip kurumlarda, siber saldırıların en zayıf halkası olarak gördükleri "insan" savunmasını güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Çakır, "Geliştirilen program, özellikle bu farkındalığın seviyesini tespit edip artırmaya hizmet edecek." diye konuştu.

Çakır, "Böylece personelin dışarıdan gelecek oltalama linkleri ile güvenli linkler arasındaki farkları öğrenmesini ve farkındalığın artmasını sağlıyoruz. Bu, aslında düzenli olarak gerçekleştirilen siber saldırı tatbikatı." diye konuştu.

Halihazırda Oltala simülasyonunun 80 binden fazla kullanıcısı olduğunu aktaran Çakır, Londra merkezli bir başka şirketle daha çalışmalar yürüttüklerini ve simülasyonu küresel olarak yaymak istediklerini bildirdi.