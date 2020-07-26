Siber Saldırılar Hakkında Çok İlginç Bir Detay Ortaya Çıktı!

Siber saldırılar hakkında yapılan bazı araştırmalar çok ilginç detayları ortaya çıkardı. Özellikle de Türkiye hakkında herkesin çok şaşıracağı detayları paylaşan WatchGuard, tehlikenin farkına varılması gerektiğini söylüyor. Hadi gelin bu ilginç detaylara birlikte göz atalım.

WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından yapılan araştırma, bilgisayar korsanları ile ilgili çok ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Türkiye'de özellikle de haftanın ilk 3 günü hacker saldırıları çok daha fazla yaşanıyor. Hatta bu sayının diğer günlere oranlara yaklaşık 4 kat arttığı bile söylendi.

Siber saldırılar hakkında haftasonu detayı

2020'nin ilk ayı için yapılan araştırma, hacker saldırıları ile ilgili tam 213 bin 549 kötü amaçlı yazılım saldırısı ortaya çıkardı. WatchGuard'ın araştırmasına göre, bilgisayar korsanları, ağ saldırıları için ise daha farklı bir gün belirledi. Ağ saldırıları için daha çok Cuma günleri tercih ediliyor.

Hacker saldırılarının daha çok haftanın ilk günleri yapılmasının en önemli nedenlerinden birisi de iş yoğunluğu temposundan yararlanmak. Ayrıca bu günlerde yine banka işlemleri çok daha fazla yapılıyor. Onların ana hedefleri arasında hiç şüphesiz bankalar da yer alıyor.

Hafta sonlarında etkinlikleri azalan hacker gruplarının tatil yaptığı tahmin ediliyor. Kulağa her ne kadar ilginç gelse bile, hacker gruplarının hafta sonlarında çok az saldırıda bulunması bunu kanıtlar nitelikte. Bu günler içerisinde yaptığınız işlemler konusunda çok daha dikkatli davranmanızı öneriyoruz. Peki sizin bu ve buna benzer bir saldırı ile karşılaştığınız oldu mu? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.