Siber Saldırılar Şirketlerin Kasasını Boşaltıyor

Güvenlik şirketi Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre bir siber saldırının, kurumsal bir şirkete verdiği tahmini finansal zarar 1,4 milyon dolar civarında.

1,4 Milyon Dolara Mâl Oluyor

Kaspersky ve B2B International tarafından yapılan araştırmaya göre bir siber saldırının şirketler için ortalama faturası 1,41 milyar dolar tutuyor. Bununla birlikte güvenlik operasyonları merkezine sahip şirketlerde bu tutarın çok daha altta olduğu ve 675 bin dolar seviyesinde seyrettiği görülmekte. Bu da diğer şirketlerin ortalama tutarının yarısından bile az olması ile öne çıkıyor.

Aynı şekilde sızıntılara ve ihlallere karşı veri koruma müdürü çalıştıran şirketlerin istatistiklerinde de önemli iyileşmeler bulunmakta. Bu pozisyonda çalışanı bulunan şirketlerin yüzde 34 oranındaki kısmı siber vakalarda maddi kayıp yaşamadığını belirtiyor. Bu da yeni ve önemli meslek gruplarının yükselmeye başladığını bizlere göstermekte.

Bu araştırmanın yapılması sırasında 23 ülkeden 4958 kişi ile görüşüldüğünü ve bu kişilerin şirketlere ait BT yetkilileri olduğunu belirtelim. Verilerin bir altın kadar değerli olduğu günümüzde, şirketler de verileri korumak ve ihlalleri önlemek için önemli adımlar atmakta.