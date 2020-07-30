Kurban Bayramı'nda Siber Saldırılardan Nasıl Korunur? İşte Yöntemler

Bilgisayar korsanları, her gün çok sayıda saldırı gerçekleştiriyor. Özellikle bayram döneminde siber saldırılarda önemli ölçüde artış yaşanıyor. Bilgisayar korsanları bayram tebriği veya bayram indirimi gibi bahaneler ile saldırılar gerçekleştiriyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET, bayram döneminde bilgisayar, tablet ve telefon kullanıcılarının siber dolandırıcıların hedefi olmaması için önerilerde bulundu.

Günümüzde dijital verilerimizin güvenliği oldukça önemlidir. Kötü amaçlı yazılım saldırıları özellikle bayram döneminde önemli ölçüde artış gösteriyor. Bu sebepten ötürü bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşı önlem almamız gerekiyor. Peki, saldırılardan korunmak için neler yapılabilir?

Siber Saldırılardan Korunmak İçin Yapılabilecekler

“Siber suçlular kendilerine uygun kurban bulma peşinde“ diyen ESET İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, özel bayram mesajları, imkansız teklifler ve online bağış yapılacak siteler konusunda dikkat olunması gerektiğini belirtti. ESET İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen'in konu ile ilgili tavsiyeleri şu şekilde:

1. Sahte Online Bağış Sitelerine Karşı Dikkatli Olun

Bayram döneminde hayır kurumlarına yönelik bağışlar ve vekalet yoluyla kurban kesimi çokça yapılıyor. Özellikle internet üzerinden parasal ödeme yapmayı planlıyorsanız, hedeflediğiniz hayır kurumuna ilişkin doğru bilgi edinin, bu dönemde ortaya çıkabilecek sahte bağlantıların kurbanı olmayın.

2. İmkansız tekliflere aldanmayın

Kullanıcıların ilgisini çeken ‘Bedava‘, ‘Kazandınız‘ gibi mesaj ve e-maillere karşı uyanık olun. Gerçek olamayacak kadar güzel görünen tekliflere itibar etmeyin. Bilgisayar korsanları, bu tarz yöntemler ile kredi kartı bilgilerinizi ve kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir.

3. Ortak Wi-Fi Noktalarından Gerekmediği Sürece Parasal İşlemler Yapmayın

Güvenliği kuşkulu halka açık kablosuz internet noktalarından bankacılık işlemleri ya da online alışveriş yapmayın. Ortak Wi-Fi noktalarından parasal işlemler yapmak oldukça risklidir çünkü özel bilgileriniz başkaları tarafından görüntülenebilir.

4. Seyahate Çıkmadan Önemli Verilerinizi Yedekleyin

Bir tatile çıkmadan önemli verilerinizi mutlaka yedekleyin ve güvenli bir ortamda saklayın. Böylece bilgisayarınız, tabletiniz veya telefonunuz çalındığı ya da kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz. Dosya yedekleme programları ile dosyalarınızı hızlı ve pratik bir şekilde yedekleyebilirsiniz.

5. USB Aygıtları ve Diğer Hafıza Kartlarına Virüs Taraması Yapın

Bayram ve tatil döneminde seyahatler artıyor. Bu sebepten ötürü film ve fotoğrafların depolandığı, paylaşıldığı USB hafıza kartlarının kullanımı da artıyor. Bu tür taşınabilir bellekleri kullanmadan önce güncel bir virüs tarayıcı ile tarayın.

6. Sistem Yamalarını İhmal Etmeyin

İşletim sisteminde oluşan açıklar, siber suçlular tarafından önemli bir virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenden dolayı yola, tatile çıkmadan bilgisayarınızdaki güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin.

7. Cihazlarınızda Güvenlik Yazılımı Kullanın

Sanal dünyadaki 1 milyarı aşkın zararlı yazılım; özel, finansal veya işle ilgili verilerimize ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle bilgisayar, tablet ve telefonlarınızda mutlaka tanınmış, bilinen bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanın. Sizi pek çok sıkıntıdan uzak tutacaktır.