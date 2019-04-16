Siber Saldırıların Bilançosu Ağır oldu

Biznet Bilişim Genel Müdürü Serdar Yokuş, Biznet Bilişim'in düzenlediği "Ya Hacklenirseniz?" etkinliğinde yaptığı konuşmada, siber saldırıların yarattığı hasarın yaklaşık 3 trilyon dolar olduğunu açıkladı.

Dünyada 4 milyar internet kullanıcısının olduğunu belirten Biznet Bilişim Genel Müdürü Serdar Yokuş, Nesnelerin İnterneti (IoT) pazarının yükselişine dikkat çekti.

Günümüzde 17 milyara yakın IoT cihazının olduğunu ve bu rakamın 2025 yılında 100 milyara ulaşacağını söyleyen Yokuş, “Bu da beraberinde birçok zafiyeti, birçok riski getiriyor. Sadece 15 tane parola ile 500 bin IoT cihazına erişim sağlanıyor. Kaliforniya, 1 Ocak 2020'den itibaren işlevine göre mevcut siber güvenlik önlemini almayan IoT cihazların toplanmasını öngören taslak üzerinde çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Bugün varlıkların yüzde 85'inin artık dijital formda olduğunun altını çizen Yokuş, "Bir şirket satın alması yapılırken, olgunluk seviyesi ve siber güvenlik açısından tehdit seviyesi ölçümlenmeye başlandı. Örnek verirsek, Yahoo'nun iki farklı veri sızıntısından 3 milyar kullanıcısının etkilendiği ortaya çıktı. Belirlenen bu değer, şirketi 350 milyon dolar aşağı çekti. Bunun gibi birçok örnek var” dedi.

Yokuş, Türkiye’deki siber güvenlik pazarının bu yıl yüzde 9 büyümesinin öngörüldüğünü söyledi.

"Siber güvenlik yatırımları, mevcut şirketlerin yatırımlarından daha fazla yatırım alıyor” diyen Biznet Bilişim Genel Müdürü, “Bu yüzde 22 seviyesine ulaştı. Bunu da en çok tetikleyen siber saldırılar... Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık 3 trilyon dolar” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA