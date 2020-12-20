Türkiye En Çok Siber Saldırıya Uğrayan 12 Ülke Arasında

Kaspersky Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout tarafından yapılan açıklamaya göreen çok siber saldırıya uğrayan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Türkiye'nin hükümet ve diplomatik kuruluşlarına yönelik saldırıların günden güne arttığını dile getiren güvenlik araştırmacısı Maher Yamout, gelişmiş kalıcı siber tehdit aktörlerin (APT'ler) bir hayli etkin olduğunu belirtti. Küresel kısıtlamalar ve telekomünikasyon sektörüne olan yüksek talepten dolayı Türkiye'nin de risk altında olduğunu belirten Yamout şunları aktardı:

"Türkiye'de gelişmiş APT'lerin 2020 boyunca hassas bilgileri çalmak için çoğunlukla hükümet ve diplomatik kuruluşlara saldırılarını sürdürdüklerini gördük. Aslında Türkiye, bu yıl APT'ler tarafından dünya çapında hedeflenen ilk 12 ülke arasında yer aldı."

Türkiye'de bankacılık sektörüne yönelik truva atı saldırılarının daha fazla yaygınlaştığını dile getiren Kaspersky Türkiye sorumlusu, finansal kötü amaçlı yazılım saldırılarında yaklaşık yüzde 51'lik artışın gözlemlendiğine dikkat çekti.

"2020'de fidye yazılımı enfeksiyonları genel olarak azalmış olsa da bazı fidye yazılımı ailelerinde siber suçluların kimlik avı dışında yöntemler kullanarak fidye yazılımı göndermeye çalıştıklarını gösterebilecek önemli bir artış görüyoruz. Örneğin STOP fidye yazılımı enfeksiyonları, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 78 arttı. STOP fidye yazılımı, genellikle crackli yazılım kullanılarak yayıldı."

Siber saldırıya uğrayan ülkeler arasında Türkiye ön planda

Devam eden pandemi sürecinde Türkiye'deki aşı çalışmaların hedef alınabileceğine uyarı yapan Yamout, tıbbi kuruluşlara yönelik saldırılar beklediklerini söyledi. Ayrıca kripto para birimlerinde daha fazla risk görülme ihtimaline dikkat çeken güvenlik araştırmacısı, bazı aktörlerin izlerini kapatmak için kripto para birimlerini kullanacağını tahmin ediyor.

"Bu casusluk temelli siber saldırıdaki artış, artan jeopolitik gerilimden kaynaklanıyor. Jeopolitik, tarihsel olarak ekonomik, teknolojik ve dış ilişkiler gibi diğer faktörlerin yanı sıra ulusal güvenlik amaçları için hassas verileri çalmak amacıyla siber saldırıları etkilemeye katkıda bulunan birincil faktör olmuştur. Yaygın fidye yazılımlarının aksine hedefli fidye yazılımı saldırıları, birçok ülkede başarılı olduğu için 2021'de artacak ve büyük şirketler bunlardan en çok etkilenenler olmaya devam edecek."