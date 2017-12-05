Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri Etki Alanını Artırdı

Sosyal medyanın geniş bir kesim tarafından aktif kullanılması ve sosyal medyanın toplumsal sorunları doğurma potansiyeli arttıkça yeni önlemlerin alınması da şart oldu. Bu kapsamda ülkemizde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 11 yeni masa kurdu. Yeni kurulan bu birimler siber suç işleyenlerin sürekli ensesinde olacak.

Günümüzde sosyal medyanın gücü tartışılmaz hale geldi. Öyle ki 2011 yılından beri sosyal medya üzerinden birçok ülkede iç savaş çıkarıldığını dahi gördük. 21. yüzyılın ikinci on yılına damga vuran sosyal medya üzerinden suç işlemek de son derece kolay. Zira yapılan bir paylaşım çok kısa sürede milyonlara ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra popüler olma uğruna toplumu rahatsız edecek paylaşımlar yapmak da yaygınlaştı. İşler bu hale gelince sıkı önlemler almak da zorunluluk haline geldi.

Türkiye siber suçlara fazlasıyla önem veren ülkelerden biri olduğunu kanıtlayan bir hamle yaptı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda 11 yeni masa kuruldu. Farklı konu başlıklarına yönelen bu ekipler; terör yanlısı paylaşım, yasa dışı bahis, devlet büyüklerine hakaret, hayvanlara şiddet, fuhuş, çocuk istismarı gibi siber suçları takip altına alacak.

Son zamanlarda Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin faaliyetleri gerçekten de siber suçlarda belirgin bir azalma yarattı. Yeni kurulan ekiplerle de sosyal mecralarda adeta kuş uçurulmayacak gibi görünüyor. Hatta yeni kurulan bu 11 masa daha şimdiden yetkililere 2.441 rapor gönderdi.