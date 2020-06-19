Siber Suçlarla Mücadele İçin Siberay İsimli Yeni Birim Kuruldu

Siber suçlarla mücadele için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar bünyesinde yeni bir birim kuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar bünyesinde 'Siberay' isimli yeni bir birimin kurulduğunu açıkladı.

Siberay Birimi Siber Suçlarla Mücadele Edecek

Özellikle son dönemde internet üzerinden gerçekleştirilen siber suçların sayısı hem dünyada hem de ülkemizde çok arttı. Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, internet üzerinden gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele için atılan adımlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar bünyesinde "Siberay" isimli yeni bir birimin kurulduğu belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Siber devriyelerle, çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevapları verecekler. Milletimiz rahat olsun" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Siberay birimi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: