Siber Tehdit Raporunda Telegram ve Twitter Uyarısı

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'ye (STM) bağlı Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech, ocak-mart dönemini kapsayan Siber Tehdit Durum Raporu'nu yayınladı.

Raporda, hasta verilerinin gerçek zamanlı olarak sağlık görevlilerine iletilmesinde kullanılan "Uzaktan Hasta Takip Sistemi"ne yapılan siber saldırılar neticesinde hasta verilerinin sızdırılabileceği ve manipüle edilebileceği belirtiliyor.

Kablosuz ağlardan oluşan sistemin kalbinde, Nesnelerin İnterneti (IoT) bulunuyor. Rapora göre, sağlık alanındaki IoT, 2022’de 14 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Bu da sistemlerin daha büyük bir risk faktörü haline gelmesi demek.

Aynı raporda, Rusya merkezli anlık mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden siber tehditlerin arttığına da dikkati çekiliyor. Bilhassa veri gizliliği odaklı politikası sayesinde dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen uygulamanın, son dönemde terör örgütleri için cazip bir araç haline geldiği belirtiliyor.

Rus istihbarat ajansı FSB, geçtiğimiz yıl Telegram’dan kullanıcıların konuşma geçmişlerini teslim etmesini istemişti. Rusya, talebin ulusal güvenlik adına olduğunu söyleyerek, uygulamanın terör saldırılarını planlamak için kullanıldığını iddia etmişti.

Kullanıcıların kimlik bilgisini ve konuşma geçmişini isteyen Moskova hükümetini reddeden Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir veri paylaşımında bulunmayacaklarını ifade etmişti.

STM'nin raporunda ayrıca, Twitter üzerinden kandırma amaçlı yapılan çekiliş tabanlı kampanyaların uygulama mağazaları da dahil olmak üzere mobil ortamda yayılmaya devam ettiği belirtiliyor.

Rapora göre, "Çekiliş" adı altında, kullanıcıların bankacılık bilgilerini çalmaya yönelik oluşturulan oltalama kampanyaları, mobil zararlı bankacılık uygulamaları olarak kullanıcıların kişisel banka bilgilerini hedef alıyor.