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Siber Zorbalıkta Erkekler Daha Önde

Ömer Dursun
Ömer Dursun Güvenlik
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İstanbul'daki farklı üniversitelerde okuyan öğrenciler göz önüne alınarak yapılan araştırma sonucunda, erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha fazla siber zorbalık yaptıkları ve tehdit içerikli mesaj, e-posta, video veya görsel yayınlamada daha ön planda oldukları kanıtlandı.

Uzman psikolog Feyza Gökalp tarafından hazırlanan ve üniversite öğrencilerinin siber zorbalık düzeyini gösteren araştırma, 50 farklı erkek ve 50 farklı kız öğrenci üzerinde yapıldı. Araştırma sonucunda erkek öğrencilerin siber zorbalığı kız öğrencilere oranla istatiksel olarak daha fazla gerçekleştirdiği belirtilirken aynı zamanda erkeklerin kızlara göre 3,5 kat daha fazla zorbalıkta bulunduğu ifade edildi.

Erkeklerin yüzde 2,12'sinin, kadınların ise yüzde 0,60'ının siber zorbalık yaptığı dile getirilirken araştırma sahibi Feyza Gökalp açıklamasında Türkiye ve dünyada yapılan benzer çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlarla benzerlik olduğunu bildirdi. Ancak erkeklerin siber zorbalık yapmasındaki temel nedenin, sosyal medya üzerinde kendilerini daha özgür hissetmeleri ve interneti daha çok kullanmak olduğu söylendi.

Bu konu hakkında araştırma sahibi şu değerlendirmede bulundu: "Erkeklerin, şiddete eğilimleri de kadınlara oranla yüksek. Bu bağlamda, kadınlara oranla erkeklerin daha fazla siber zorbalık yapmalarının ortaya çıkması beklenen bir sonuç oldu. Siber zorbalık ve siber mağduriyet, hızlı ve yoğun iletişimin en olumsuz sonuçlarından biri."

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