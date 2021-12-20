Siber Zorbalıktan Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

İnternet kullanımının artması ile birlikte çevrim içi ortamda yapılan zorbalıkların sayısında da artış gerçekleşti. Peki, siber zorbalıktan korunmak için nelerin yapılması gerekiyor? İstinye Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ildırım Özcan, bu konuya ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaştı ve önerilerde bulundu.

Siber Zorbalıktan Korunmak İçin Yapılabilecekler

Paylaşımlarınıza dikkat edin. Güçlü şifreler belirleyin, gizlilik ve güvenlik ayarlarınızı kontrol edin. Siber zorbaları adli birimlere bildirin. Zorbalığı katkı sağlamayın. Siber zorbalığa maruz kaldığınızda zorbalıkla cevap vermeyin.

İstinye Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ildırım Özcan, siber zorbalık mağduru olmamak için dikkatli davranmamız gerektiğini belirtti ve bu davranışlardan korunmak için bazı önerilerde bulundu.

1. Paylaşımlarınıza Dikkat Edin

Sanal dünyanın sağladığı anonimlik, her istediğimiz davranışı kolaylıkla yapabileceğimiz bir ortam sunuyor. Bu anonimlik birlikte ortadan kalkan kendini kontrol süreci sonrasında pişmanlık duyacağımız ya da istenmeyen sonuçlara neden olabilecek paylaşımlarla sonuçlanabilir. Bu açından sosyal medyadaki paylaşımlarımızın kimler tarafından görülebileceğine ilişkin kararı verirken dikkatli olmamız gerekiyor.

2. Güçlü Şifeler Belirleyin, Gizlilik Ve Güvenlik Ayarlarınızı Kontrol Edin

Başımıza gelen siber zorbalık davranışlarının farkında olmak, şifre bilgilerimizi başka kişilerle paylaşmamak ve güvenli şifreler yaratmak, gizlilik ve güvenlilik ayarlarını kontrol etmek önemli.

3. Siber Zorbaları Adli Birimlere Bildirin

Siber zorbalıktan korunmak için yapılabilecek adımların üçüncü sırasında siber zorbaları adli birimlere bildirme yer alıyor. Siber zorbalık davranışlarına maruz kaldığınızda ya da tanıklık ettiğiniz de bu durumları servis sağlayıcıya ya da adli birimlere bildirebileceğinizi unutmayın.

4. Zorbalığı Katkı Sağlamayın

Siber zorbalık davranışlarına tanıklık ettiğinizde, söz konusu davranışı beğenerek ve paylaşarak zorbalığın yaygınlaşmasına destek olmayın.

5. Siber Zorbalığa Maruz Kaldığınızda Zorbalıkla Cevap Vermeyin

Siber zorbalığa maruz kaldığınız zaman delilleri toplayın, ekran görüntülerini alın ve ilgili birimlere bildirin. Zorbalık içeren paylaşımlara cevap vermekten kaçının, zorbalığın devam etmesine katkı sağlamayın.

Siber Zorbalık Davranışları Neler?

Siber zorbalık davranışlarının farklı şekillerde karşımıza çıkabildiğini belirten Özcan, bu davranışların bazılarını şu şekilde sıraladı: