Sıcak Havalar Uyku Düzeninizi Nasıl Etkiliyor?

Sıcak yaz günlerinden bunaldınız mı? Peki ya sıcak yaz geceleri? Araştırmalara göre 20 derecenin üstünde seyreden gece sıcaklıkları, uyku düzeninizi büyük ölçüde etkiliyor. Bu sebeple gün içi yaşamınız da kötü geçiyor.

Normalde 37 santigrat derece civarında olan vücut içi sıcaklığımız geceleri doğal olarak biraz düşerek uykuya dalmamızı sağlar. Uykuya daldıktan sonra vücut içi sıcaklığımız yaklaşık olarak bir derece azalır. Uykudayken vücut ısımız, beynimizde salgılanan el ve ayak gibi geniş yüzey alanına sahip organlara dağitılarak dışarıya verilir. Karanlık olduğunda beyinde salgılanan melatonin hormonu, vücut için bir zamanlayıcı görevi görür.

Tabii vücut ısısının azaltılması için ortam sıcaklığı büyük önem taşıyor. Yetişkinler için ortalama yatak odası sıcaklığının 15 ile 19 derece arasında olması gerekiyor. Eğer oda sıcaklığı bu değerleri aşarsa uykunuz kesintiye uğrayabilir.

Sıcak Bir Oda Sabah Yorgun Kalkmak Anlamına Geliyor

Sıcak bir gecenin ardından sabah yorgun bir şekilde uyandığınız oldu mu? Bunun temel sebebi derin uyku sırasında uyanmanızdan kaynaklanıyor. İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nde görev yapan uyku bilimci Christine Blume, soğuk havaların derin uykuyu desteklediğini belirtiyor. Blume'a göre vücudumuz sıcak odaya karşı kendini soğutmaya çalışırken derin uyku evresine girmemizi engelliyor. Sonuç olarak bilinçli ya da bilinç dışı uyku sırasında uyanma gibi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz.

Derin uyku ya da diğer adıyla REM uykusunun bölünmesi, uyku sırasında vücudunuzun ihtiyaç duyduğu dinlenmenin sağlanamamasına sebep oluyor. Böylece sıcak bir gece sonrası sabah uyandığınızda kendinizi yorgun hissediyorsunuz.

2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre dünyadaki her insanın gece sıcaklıkları nedeniyle yılda ortalama 44 saat daha az uyuduğu tespit edildi. Araştırmacıların yayınladığı bir diğer bilgiye göre sıcak iklimde yaşayan insanların derin uyku dönemi, soğuk iklimde yaşayanlara göre iki kat daha fazla bölünüyor.

İstatistiklere göre kadınlar, sıcak havalardan erkeklere göre daha fazla etkileniyor. Kadınların vücudu, fizyolojilerinin bir getirisi olarak uykuya daldıklarında erkeklere kıyasla çok daha hızlı soğumaya başlıyor. Bu sebeple beyinlerinin vücut sıcaklığını ayarlamak için harcaması gereken süre artıyor. Sonuç olarak kadınların REM uykusu daha fazla bölünüyor.

Uzmanlar sıcak gecelerde oda sıcaklığının 20 dereceden daha az olması gerektiğini belirtiyor. Bunun dışında uzmanlar, vücut sıcaklığını düşürmek için uykuya dalmadan önce soğuk bir duş almayı ya da elleri, ayakları ve yüzü soğuk suyla yıkamayı öneriyor.