Bilim İnsanları Açıkladı: Sıcak İçecekler Virüsten Korur mu?

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında yeni tip koronavirüse iyi geldiği iddia edilen pek çok sıcak içecek (özellikle bitki çayları) ile karşılaşıyoruz. Peki sıcak içecekler virüsten korur mu ve bunu doğrulayan bir araştırma var mı? Bilim insanları merak edilen bu soruyu yanıtladı.

Sıcak İçecekler Virüsten Koruyucu Etkiye Sahip mi?

Sıcak içecekler soğuk günlerde bir rahatlık sağlayabilecek olsa da son zamanlarda pek çok insan virüsten korunabilmek adına bir fincan çay ya da kahveye yönelmiş durumda. Ne yazık ki bir sıcak içeceğin yapamayacağı şeylerden birisi sizi yeni tip koronavirüs karşısında korumaktır.

Cardiff Üniversitesi Solunum Hastalıkları Uzmanı Ron Ecless, sıcak içeceklerin viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisinin bulunduğuna yönelik hiçbir kanıtın olmadığını açıkladı.

Ron Ecless geçmişte soğuk algınlığı ve gripten muzdarip kişilerde sıcak sıvı alımının hastalık üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yaptı. Sıcak bir içecek iltihabı hafifletip semptomları azaltan ve bununla birlikte bir miktar rahatlama sunan bir yapıya sahip. Buna karşın bu, virüsü tedavi etmeye yönelik değil semptomları bir miktar hafifletmeye yönelik bir adım. Yani sıcak içecekler virüsten kurtulmanıza yardımcı olmaz. Buna karşın boğaz ağrınız varsa bunu bir miktar azaltabilir.

Bu nedenle yapabileceğiniz en iyi şey başta ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkamak üzere hijyen kurallarına dikkat etmek, sosyal uzaklaşma ve sosyal mesafe kurallarına uymak olacaktır.