Netflix'in Yeni Yerli Dizisi Sıcak Kafa'nın Fragmanı Yayınlandı

Ortaya koyduğu birçok başarılı yerli yapımla kendinden sonra ettirmeyi başaran Netflix Türkiye, yine dikkat çekebilecek bir dizi projesiyle geliyor. Başrolünde Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz rolüyle tanıdığımız Osman Sonant'ın yer aldığı yapım, bir bilim kurgu dizisi.

Afşin Kum'un aynı isimli romanından uyarlanan Sıcak Kafa, distopik bir macera türündeki eser olarak karşımıza çıkıyor. Sıcak Kafa, Mert Baykal'ın yaratıcılığında 2 Aralık'ta Netflix üzerinde seyircilerle buluşacak.

İşte Sıcak Kafa Resmi Fragmanı

Sıcak Kafa Konusu

İlginç bir bilim kurgu hikayesi olarak karşımıza çıkan Sıcak Kafa dizisinde zihinden zihine bulaşan bir hastalıktan muzdarip distopik bir dünyaya konuk oluyoruz. Konuşmayla bulaşan bu hastalık "abuklama" adı verilen bir tür delilik haline sebebiyet veriyor.

Bulaşıcı hastalığın alt üst ettiği dünyada abuklamadan kurtulan tek kişi eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş'tur. Tüm tanıdıklarından gizlediği bu durumunun yavaş yavaş farkına varılmaya başladığını anlayan Murat, İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın onun üzerinde bıraktığı "sıcak kafa"'nın sırrını çözmek zorundadır.