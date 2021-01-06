Şiddet İçerikli Oyunlar Çocukları Etkiliyor Mu?

Ebeveynler, şiddet içerikli oyunlar çocukları etkiliyor mu? sorununun yanıtını merak ediyor. Cyberpsychology Dergisi'nde yayımlanan on yıllık bir araştırma çocuklarının şiddet içerikli video oyunlarından etkilenip etkilenmediğini ortaya koydu.

Çocuklar Şiddet İçeren Oyunlardan Etkileniyor Mu?

"Grand Theft Auto ile Büyümek: Ergenlerde Şiddetli Video Oyunu Oynamanın Boylamsal Büyümesine İlişkin 10 Yıllık Bir Çalışma" başlıklı araştırma, video oyunları oynayarak büyümek ile on yıl sonra artan saldırganlık seviyeleri arasında bir ilişki bulamadı.

Araştırmaya göre, şiddet içerikli oyunlar oynamak çocukları etkilemiyor.

Erken yaşta yüksek düzeyde şiddet içeren video oyunları oynayan ergenlerin, erken yaşta daha az saatlerce şiddet içeren video oyunları oynayan veya hiç oynamayanlara göre yaşamın ilerleyen dönemlerinde daha saldırgan davranışlar göstermediği belirlendi.

Çalışma, 10 yıllık bir süre boyunca şiddet içeren video oyunlarının yörüngelerini, öngörücülerini ve sonuçlarını incelemek için kişi merkezli bir yaklaşım kullandı. Sonuçlar, erkeklerin kızlardan daha şiddetli video oyunları oynadığını gösterdi. Araştırmaya göre, gruplar üç tür video oyunu oynadı.

Video oyunu şiddet derecelendirmeleri, medya için geçerli bir derecelendirme organı olarak bilinen Common Sense Media aracılığıyla değerlendirildi. Katılımcılar ayrıca saldırganlık, depresif belirtiler, anksiyete belirtileri ve toplum yanlısı davranış gibi çeşitli davranışsal özelliklerle değerlendirildi.

Tüm değerlendirmeler ve araştırmalar sonucunda çocukların şiddet içerikli oyunlardan etkilenmediği ortaya çıktı.

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Küresel video oyunu gelirinin 2020 yılında %20 artarak 179,7 milyar dolara çıkması bekleniyor. Gerçekleşmesi muhtemel olan bu durumun video oyunu endüstrisini sinema ve spor sektörlerinin toplamından daha büyük para kazandıran bir endüstri haline getirmesi bekleniyor. Motion Picture Association’a göre küresel sinema endüstrisi 2019’da ilk kez 100 milyar dolar gelir elde ederken PwC’nin tahminlerine göre spor sektörü 2020 yılında 75 milyar dolardan fazla gelir elde edecek.

Oyun endüstrisinin ise önceki iki yıldaki tek haneli büyümenin ardından bu yıl çift haneli bir büyüme göstermesi bekleniyor. Konunun uzmanları, yeni nesil oyun konsollarının piyasaya sürülmesiyle beraber bu büyümenin 2021 yılında da devam edeceğini düşünüyor.