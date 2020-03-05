SIE Santa Monica Studio'nun Yeni Başkanı Yumi Yang Oldu

Sony PlayStation cephesinde önemli bir değişiklik yaşandı. SIE Santa Monica Studio artık on dokuz yıllık PlayStation emektarı Yumi Yang yönetiminde yoluna devam edecek.

Dün Stadia Games and Entertainment tarafından yapılan açıklama ile California eyaletinde Playa Vista stüdyosunun açıldığı duyurulmuştu. Yeni oyun mekanikleri, oyuncuların birlikte oynayabilmeleri için yaratıcı yeni yollar ve farklı etkileşim modellerinin kullanılması ile Stadia için özel oyunların geliştirileceği stüdyonun başına da eski SIE Santa Monica Studio Başkanı Shannon Studstill getirilmişti. Bu da haliyle kafalarda bir soru işareti oluşturmuştu: "SIE Santa Monica Studio yönetiminde kim olacak?"

Bu soru, yaşanan değişimin üzerinden çok geçmeden cevabını buldu. Sony cephesinden yapılan açıklama ile Amerika menşeli stüdyonun başına Yumi Yang’ın getirildiği duyuruldu.

Yang, ürün geliştirmede geniş altyapısı ve God of War dahil SIE Santa Monica Studio bünyesinden çıkmış önemli oyunların genelinde büyük katkısının olmasıyla on dokuz yıllık PlayStation emektarı.

IGN sitesine açıklamalarda bulunan Sony sözcüsü, "2018 yılının God of War'undaki proje yönetimi mahareti ve özenli gözetimi, oyunun çığır açan potansiyelini bütünüyle gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Yaklaşık yirmi yıldan ve Santa Monica Studio'nun zengin mirasına sayısız doyurucu katkılarından sonra, Yumi'ye şüphesiz saygı ve güven var. Uçsuz bucaksız deneyimi ve stüdyonun belirgin yaratıcı DNA'sını tam olarak anlamasıyla, Santa Monica Studio'yu cesur ve heyecan verici geleceğe götüreceği pozisyonda bulunuyor." yorumunda bulundu.