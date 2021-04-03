Türk Çift NASA ile Anlaştı: Şişme Uzay İstasyonu Geliştiriyor

Türk çiftin şişme uzay istasyonu NASA'nın ilgisini çekmeyi başarıyor. Fatih ve Eren Özmen çiftine ait olan Sierra Nevada Corporation, çok yakında şişirilebilir bir yaşam alanını uzaya fırlatmak istiyor. İşte Dream Chaser ve LIFE isimli istasyonlar.

Fatih ve Eren Özmen çiftinin kurduğu Sierra Nevada şirketi, yeni uzay istasyonunda kritik rol oynayacak.Sierra Nevada Corporation Uzay Sistemleri bölümü, Dünya'nın yörüngesinde yaşam ve insanları uzaya götürmek için yıllarını harcadı. Havacılık şirketi Çarşamba günü yaptığı duyuruda bir uzay istasyonu inşa edeceklerini söyledi.

Türk çiftin şişme uzay istasyonu projesi

Sierra Nevada'nın istasyonu, NASA'nın yakında emekli olacak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ticari halefi olacak. Dream Chaser uzay uçağı ve LIFE adı verilen büyük, şişirilebilir bir kumaştan tasarlanacak olan yeni tesisler, dünya dışı fırsatların yanı sıra araştırma, turizm ve tarıma da kapı açabilir.

Sierra Nevada Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve eski astronot Janet Kavandi, insanları uzay istasyonuna götürebilecek, geri getirebilecek ve sonra güvenli bir şekilde piste inebilecek bir tasarıma sahip olduklarını söyledi.

Şirketin Dream Chaser isimli istasyon tasarımı, fütüristik bir uzay mekiğini andırıyor, ancak mekiğin dörtte biri kadar. United Launch Alliance tarafından geliştirilen bir Vulcan Centaur roketiyle fırlatılacak olan uzay uçağı, 15 defadan fazla kullanılabilir ve dünya çapında en az 10.000 fit uzunluğundaki pistlere inebilir.

İnsanlar için uzayda yaşam alanı olacak LIFE ise kurşun geçirmez yeleklerde kullanılan vectran ve kevlar dahil olmak üzere kumaşlardan üretiliyor. Habitat, Dünya'nın yörüngesine girdikten sonra silindirik kapsülünü açıyor ve 27 fit çapında şişirebiliyor.

Bu uzay istasyonları Ay ve Mars'a yapılacak görevler için geliştirildi. Sierra Nevada uzun vadeli hedefleri sürdürdü ve tesislerin çeşitli kullanımlara uygun olacağını söyledi. Bazı alanlar yaşamak ve çalışmak için tasarlanırken, bazıları ise araştırma laboratuvarları veya robotik istasyonları barındırabilir.

Şirket, kendi uzay istasyonunun Uluslararası Uzay İstasyonuna kıyasla daha fazla esneklik sunduğunu söyledi. Dream Chaser, 2022'de NASA'nın bir göreviyle resmi uçuşa dahil edilmiş olacak.

Sierra Nevada, ufukta uzay turizmini de görüyor. Bir uzay istasyonu kurduktan sonra, Dream Chaser'ını yedi kişiye kadar kargo ve mürettebat taşımacılığı için kullanmayı hedefliyor. Şirket Başkanı Eren Özmen, "Bizi en iyi uzay deneyimi için uzay yolculuğu acenteniz olarak düşünün" dedi.