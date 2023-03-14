Ünlü Teknoloji Firmasından Sıfır Diye Aldığı Telefon Çalıntı Çıktı!

Ali Gün isimli bir vatandaş, bir yıldan az bir zaman önce cep telefonu satın almak için Karşıyaka'da bulunan bir teknoloji mağazasına gitti. 1.900 TL karşılığında aldığı telefonun bir yıl sonra çalıntı olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde lokanta işletmeciliği yapan Gün, polis merkezine çağrılarak, telefonunun çalıntı olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine tüketici hakem heyetine başvuran Gün, haklı bulundu ancak firma ürün kusurunun 6 ay içinde taraflarına bildirilmediği gerekçesiyle karşı dava açtı. İzmir 4. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada itiraz kabul edildi ve tüketici hakem heyetinin kararı iptal edildi. Ali Gün, mahkeme masrafları, posta masrafları, yargılama giderleri ve avukatlık vekalet ücretini ödemek zorunda kaldı.

Mağazaya Açtığı Davayı Kazandı

Ali Gün, mağazadan satın aldığı telefonun çalıntı çıkması nedeniyle mağdur olduğunu ve haksız yere suçlu durumuna düşürüldüğünü belirtti.

"Ben semtimde esnaflık yapan birisiyim ve bu olaylardan dolayı hırsızlık damgası yiyorum. Bu durum benim canımı sıkıyor, üstelik bir de haksız çıkıyorum. Konya'dan çalıntı ihbarı yapılmış ve ben telefonu geri almak için Konya'ya yönlendiriliyorum. Tanınmış ünlü bir firmadan satın aldım telefonu. Orada da çalıntı telefon çıkacağı nereden aklıma gelecek? Faturalı garanti belgeli bir şekilde aldım. Kusurlu telefonun bildirilmesi gerekiyormuş. Ürünün kusuru farklı bir şeydir, çalıntı olması farklı. Satışa sunulan bir telefon nasıl çalıntı çıkabiliyor; asıl konu bu."

Bu olay Gün'ün işine de yansıdı:

"Hırsızlık damgası yemiş biri olarak, iş yerimdeki müşteriler de beni şüpheli gözlerle izliyor. Bu durum beni çok yaralıyor. Ayrıca satın aldığım telefonu kullanamadım ve dava masrafları, posta masrafları, yargılama giderleri ve avukatlık vekalet ücretini ödemek zorunda kaldım. Mağduriyetim giderilmedi ve üstüne masraflarım oldu. Ünlü bir mağazadan satın aldığım telefonun çalıntı çıkması beni çok üzdü."

Ali Gün, tüketici hakem heyetinin kendisini haklı bulmasına rağmen, mahkemenin kararı sonucu mağdur durumda kaldı. Benzeri bir olayı yaşamamak için ürünlerinizi satın alırken, satıcıların güvenilirliğini araştırmalı ve ürünlerin kusursuz ve orijinal olduğundan emin olmalısınız.