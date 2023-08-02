Sıfır Otomobil Satışlarına Yeni Düzenleme: Elektronik Takip Sistemi Geliyor!

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe sıklıkla yaşanan stokçuluk ve fiyat problemlerini ele almak amacıyla yeni bir düzenleme süreci başlatıyor.

Bu yeni sistemin temel amacı, yeni araçların mevcudiyetini izlemek ve bayilerde araç bulmakta zorlanan tüketicilerin karşılaştığı sorunu ele almak olacak. Bakanlık, araçların stok durumunu takip etmek için sağlık sektöründeki ürün takip sistemine benzer bir elektronik sistem kurmayı planlıyor.

Stok Durumları Elektronik Takip Sistemiyle Kontrol Edilecek

Bu sistem kapsamında araçlar ithal edildikleri veya üretildikleri andan itibaren müşterilere ulaşana kadar izlenecek. Bu sayede bayilerin araç stoklamasının önüne geçilecek ve piyasanın istikrara kavuşması sağlanacak. Ayrıca ikinci el piyasası da yeni kontrollere tabi olacak ve araç satışı yapan sitelere düzenleme getirilecek.

İlanlarda şeffaflığın sağlanması amacıyla, 'Ahmet Bey'den satılık' ya da 'Mehmet Bey'den satılık' gibi muğlak ifadeler yerine satıcıların gerçek ad, soyad ve iletişim bilgilerinin yer alması gerekecek. İlanlarda yanlış bilgiye yer verilmesi cezalara tabii tutulacak.

Elektronik takip sistemi, ithal edilen tüm araçları Türkiye'ye girişlerinden itibaren, yerli üretim araçları ise fabrikadan çıkışlarından itibaren kapsayacak. Bu sayede bayilere ve müşterilere teslimat gibi süreçler dijital ortamda izlenebilecek ve araç stokları etkin bir şekilde yönetilebilecek.

Peki siz getirilecek olan yeni düzenlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.