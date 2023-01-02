Sıfır Otomobillere 2023'ün İlk Zammı Geliyor

2023 ve yeni asgari ücretin gelişiyle otomobillere zammın ne zaman geleceği merak konusuydu. Yeni yılın ilk mesai günü ile birlikte bugün otomobil markalarının sıfır otomobillerine %4 zam yapacağı gelişmesi ortaya çıktı. Zamların bugünden itibaren fiyatlara etkisini göstermesi bekleniyor.

2022 yılı artık geride kaldı ve 2023 yılına girmemizle birlikte sıfır otomobillere beklenen zamlar gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yılda ortalama %70 oranında zamla karşılaşılan sıfır otomobillerdeki zam furyası 2023 yılında da görünüşe göre dinmeyecek.

Zamlar önümüzdeki dönemde de artacak öyle ki sektör temsilcileri ÖTV matrah dilimlerinin etkisinin kaybolmaması adına şu anda yapılması gereken %7-8'lik zammı yansıtmadıklarını belirtiyor. Tüm bunların yanı sıra durmaksızın artan fiyatlara rağmen talepteki artış da aynı hızda sürüyor.

Sıfır Otomobillere %4 Zam Yolda

Türkiye'deki en ucuz otomobilin fiyatı 400.000 TL'ye dayanmışken 2023 yılına girmemizle birlikte otomobil markalarının web sitelerine girdiğimizde fiyatları göremiyoruz. Fiyat listelerinde "fiyatlar güncellenmektir" yazısıyla karşılaşılmakta ve bu listelerin bugün veya yarın açıklanması bekleniyor.

Mevcut zamlardaki etkinin en büyük sebebinin artan euro kuru olduğu düşünülüyor. 17 dolaylarından 20'ye kadar yükselen euronun etkisinin hâlâ tam anlamıyla otomobillere yansıtılmadığı belirtilirken, 2023'ün ilerleyen süreçlerde zammın kademeli olarak yansıtılacağı tahmin ediliyor. Benzer artışlar 2. el otomobil fiyatlarında da sürüyor. Öyle ki sıfır otomobillere gelen zamlar 2. ele olan talebi de artırıyor.