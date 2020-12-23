Şifrelerde En Çok Kullanılan İfadeler Belli Oldu!

Şifreler bizim ve değerli kişisel bilgilerimizin dijital ortamda güvende kalması için kullandığımız bir güvenlik kalkanıdır. Peki, dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcıları tarafından şifrelerde en çok kullanılan ifadeler nelerdir? İnsanlar herhangi bir hesabını korumak için şifre belirlerken hangi ifadeleri daha çok kullanma eğiliminde oluyor?

Şifrelerde En Çok Kullanılan İfadeler Nelerdir?

Şifreler, bilgisayar korsanı ile internet kullanıcısının değer verdiği hesap arasında duran bir engeldir. Kişisel e-posta hesapları, finansal bilgilerin bulunduğu hesaplar, sosyal medya platformlarında yer alan hesaplar kullanıcı tarafından belirlenmiş şifrelerle koruma altındadır. Şifreler göründüğü üzere başka birisinin eline geçmesi durumunda hesabın güvenliği açısından çok tehlikeli bir hale gelebiliyor.

Şifrelere gereken önem yeterince verilmese ve şifrelerle ilgili meydana gelebilecek güvenlik zafiyetleri çoğu insan tarafından çok fazla önemsenmese de işin tehlike boyutu bir hayli endişelendirici görünüyor. CyberNews tarafından yapılan bir araştırma, şifrelerin ne kadar büyük bir kolaylıkla tahmin edilebilir olduğunu oldukça açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Güvenlik araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen araştırmada veri ihlallerinden elde edilen 15 milyarı aşkın şifre kullanıldı.

Bu çalışma sonucunda milyonlarca insanla paylaşılmış şifrelerde ortak bir nokta keşfedildi. Daha sonra bu ortak noktanın insanların şifre belirlerken tuttukları takım, doğdukları veya yaşamakta oldukları şehir, en sevdikleri veya hiç sevmedikleri yemekler ve hatta argo kelimeler kullanması ile ilgili olduğu öğrenildi. CyberNews’in araştırmasında şifrelerin %1’inden daha azında isim kullanıldığını gösterdi.

Araştırma sonucunda şifrelerde en çok kullanılan ismin “Eva” olduğu ortaya çıktı. Bu isim toplamda 7.169.177 kez kullanıldı. Bu şifre aynı zamanda 7.117.656 kez kullanılan Alex ismini açık ara farkla geçen bir şifre oldu. Bu iki ismi ise sırasıyla Anna, Max, Ava, Ella, Leo, Jack, Ryan ve Daniel takip etti.

İnsanlar şifre oluştururken genellikle sayılara başvuruyor. Bu sayıların çoğu 1990’dan 2020’ye doğru ilerliyor. Bunları bir yıl olarak düşünecek olursak insanların şifrelerinde doğduğu yılı kullanmaları çok daha güçlü bir ihtimal haline geliyor. CyberNews’teki araştırmacılar, şifrelerde kullanılan sayıların büyük bir çoğunlukla doğum yılını veya o kişi için özel ve anlam ifade eden bir günü temsil ettiğini düşünüyor.

İnsanlar En Çok Ne Zaman Şifre Oluşturuyor?

İnsanların en çok şifre oluşturduğu zaman ise bu araştırmaya göre mayıs ayı oldu. Mayıs ayından sonra haziran, ağustos, nisan, temmuz ve mart geldi. İnternet kullanıcılarının şifre oluşturmak için en çok tercih ettiği ay ise şaşırtıcı olmayacak bir şekilde şubat oldu. İnternet kullanıcıları bu araştırmaya göre şifre oluşturmak için en çok cumartesi gününü tercih ediyor. Benzer şekilde şifre oluşturmak için en popüler mevsim yaz mevsimi. Yaz mevsiminden sonra sırasıyla kış, ilkbahar ve sonbahar.

Şifrelerde En Çok Hangi Şehirlere Yer Veriliyor?

İnsanların bir şifre oluştururken en sevdikleri şehirlere yer vermesi çok şaşırtıcı değil. Bu şifrelerdeki şehirlerin gitmek istedikleri bir şehir mi yoksa doğup büyüdükleri bir şehir mi olduğu bilinmiyor. Araştırmadan elde edilen bilgilere göre şifrelerde en çok yer verilen şehrin “Abu Dabi” olduğu düşünülüyor çünkü “abu” kelimesi araştırma kapsamında analiz edilen şifrelerde 2.347.948 kez geçiyor.

Şifrelerde En Çok Hangi Kelimeler Kullanılıyor?

• Şifrelerde en çok kullanılan takımlar Orlando Magic, Liverpool, Chelsea, Utah Jazz ve Arsenal.

• Şifrelerde yemekle ilgili en çok baharat, margarin ve mayonez kelimelerine yer veriliyor.

• Şifre oluşturan kişilerin büyük bir kısmı argo kelimeler kullanılıyor.