Şifreli Mail Servisi ProtonMail Türkiye'de Engellendi

Türkiye, İsviçre merkezli şifrelenmiş elektronik posta hizmeti sunan ProtoMail’i engelledi. Engellemeye dair açıklama yapılmazken, birçok kullanıcı engeli bugün e-postalarına ulaşamayınca fark etti.

Perşembe günü itibarıyla Türkiye’den servislerine bağlanmaya çalışan kullanıcılarının sıkıntı yaşadığını söyleyen Proton Techologies AG, yaptıkları detaylı incelemenin ardından, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi. Türkiye’deki kullanıcılarıyla yaptıkları bilgi alışverişinin ardından bunun topyekûn bir engelleme kararı olduğunu gördüklerini söyleyen ProtonMail, mail servisine DNS veya ProtonVPN yoluyla bağlanılabilindiğini kaydetti. Türkiye’deki internet yasaklarının değişken olduğunu aktaran ProtonMail, kimi zaman servislere erişimin açılıp kapandığını belirtti.

Engelleme kararıyla ilgili Türkiye Konsolosluğuna başvuruda bulanarak bilgi almaya çalıştıklarının altını çizen ProtonMail, henüz kendilerine dönüş yapılmadığını, dönüş yapılması durumunda Türkiye’deki ProtonMail kullanıcılarına gerekli bilgileri aktaracaklarını açıkladı.

2014 yılında büyük bir yardım kampanyası sonrasında faaliyete geçen ProtonMail, Cenevre’de yaşayan bir grup bilim adamı ve mühendis tarafından kurulmuştu. Uçtan uca şifreleme yöntemiyle elektronik posta gönderilmesine olanak sağlayan ProtonMail, açık kaynak kodlu şifreleme sistemi ve erişilemez mimarisiyle kullanıcılarına güven vermişti. Kullandığı sistemlerle geliştiricilerin elektronik posta servisine erişimlerinin olamayacağını gösteren servis, 2014’ten bu yana milyonlarca kullanıcıya erişmeyi başarmıştı.