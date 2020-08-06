Şifreli Sohbet Ağı EncroChat'i Kıran Polisler Yüzlerce Kişiyi Tutukladı

Avrupa’da polisler, organize suç örgütleri tarafından kullanılan EncroChat anlık mesajlaşma sistemine sızdı. Polisler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çoğunluğu İngiltere'de olmak üzere yaklaşık 800 şüpheli tutuklandı. Şifreli sohbet ağı EncroChat’in dünya genelinde 60 bin kişi tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor.

Şifreli Sohbet Ağı EncroChat Nasıl Kırıldı?

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in edindiği bilgiye göre, bu operasyon EncroChat ağına sızabilen ve Avrupa emniyet teşkilatları tarafından okunmasına izin veren bir teknik aracı yükleyebilen Fransız yetkili makamları tarafından gerçekleştirildi. Platformdan gerçek zamanlı gönderilmiş yüz milyon şifreli mesajın okunduğu belirtildi.

Sırrın açığa çıktığını fark eden EncroChat, 13 Haziran tarihinde kullanıcılarını uyararak, cihazlarından kurtulmalarını söyledi ancak görünüşe göre EncroChat, kullanıcıları uyarma konusunda çok geç kaldı. Polisler İngiltere, Fransa, Hollanda, Norveç ve İsveç’te yüzlerce suçluyu tutuklamak için baskınlar gerçekleştirdi.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı Soruşturma Direktörü Nikki Holland, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık suç piyasasına yönelik iletişim platformuna içeriden sızma operasyonu, ülkedeki her üst düzey organize suç grubunda bir köstebek olması gibi bir şey” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de bu zamana kadarki en önemli emniyet teşkilatı operasyonlarından biri olarak nitelendirilen operasyonda polisler, 746 şüpheliyi tutukladı ve ayrıca yasa dışı yollardan ele geçirilen 54 milyon sterlin nakit paranın yanı sıra silah, uyuşturucu, lüks otomobil ve saattlere el koydu.

Fransa ve Hollanda’da da operasyonlar düzenledi. Fransa devam eden soruşturmalar hakkında herhangi bir yorum yapmadı. Polisler, Hollanda'da 100’den fazla şüpheliyi tutukladı. Avrupa Birliği’nin emniyet teşkilatı Europol tarafından yapılan açıklamada, “Beklenti, bilginin 300’den fazla soruşturmada kullanılmasıdır. Önümüzdeki dönemde daha fazla tutuklamanın olması muhtemeldir” ifadeleri kullanıldı.