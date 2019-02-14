Şifrenizi Hemen Değiştirin! 617 Milyon Hesap Çalındı

Dark web üzerinde farklı internet sitelerinden çalınan 617 milyon kullanıcının hesap bilgileri, 20 bin dolar gibi küçük bir meblağa satışa çıktı. Siber güvenlik uzmanları, ismi geçen internet sitelerini kullananlara şifrelerini değiştirmelerini önerdiler.

Bugüne kadar veri sızıntıları ya da veri çalma işleri hep oluyordu; ancak son günlerde çalınan bilgiler aynı anda satılmaya başladı. Bugün ortaya çıkan bir başka sızıntı veri skandalında ise 617 milyon kullanıcının doğum günleri, elektronik posta adresleri, tam isimleri ve şifrelerinin bulunduğu bir dosya, dark web üzerinden satışa çıkarıldı.

The Register isimli internet sitesi tarafından gün yüzüne çıkarılan yeni sızıntı 16 internet sitesinin etkilendiği belirtildi. Saldırıya maruz kalan internet siteleri şöyle sıralandı: Dubsmash (162 milyon), MyFitnessPal (151 milyon), MyHeritage (92 milyon), ShareThis (41 milyon), HauteLook (28 milyon), Animoto (25 milyon), EyeEm (22 milyon), 8fit (20 milyon), Whitepages (18 milyon), Fotolog (16 milyon), 500px (15 milyon), Armor Games (11 milyon), BookMate (8 milyon), CoffeeMeetsBagel (6 milyon), Artsy (1 milyon) ve DataCamp (700,000).

Şifrenizi hemen değiştirin

İsmi geçen internet sitelerinden EyeEm, MyHeritage ve 8fit, dosyadaki verilerin doğru olduğunu ve verilerinin çalındığını kabul ettiler. Diğer internet sitelerinden konu ile ilgili açıklama gelmezken, 617 milyon verilerin yeni olmadığı, yıllar içindeki verilerin bir araya getirilerek oluşturulmuş bir bütün oldukları kaydedildi.

Konuyla ilgili konuşan güvenlik uzmanları, ismi geçen internet sitelerine “yıllardır girmiyorum, bir şey olmaz” diye düşünülmemesi gerektiğinin altını çizdiler. Birçok internet sitesine aynı e-posta ve şifre kombinasyonunu kullanılarak üye olduğunu hatırlatan uzmanlar, bu sebeple ele geçirilen bir şifre ile e-posta sayesinde başka hesaplara da erişilebileceğini bildirdiler.