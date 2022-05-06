Apple, Google ve Microsoft Şifresiz Oturum Açma Teknolojisine Destek Veriyor

Web'i herkes için daha güvenli ve kullanılabilir hâle getirmek amacıyla Apple, Google ve Microsoft, bugün FIDO Alliance ve World Wide Web Consortium tarafından oluşturulan ortak bir şifresiz oturum açma standardı için bu girişime desteği genişletme planlarını duyurdu. Yeni özellik, web sitelerinin ve uygulamaların, cihaz ve platformlardaki tüketicilere tutarlı, güvenli ve kolay şifresiz oturum açma imkânı sunmasını sağlayacak.

Yalnızca şifre ile kimlik doğrulama, web'deki en büyük güvenlik sorunlarından biridir ve bu kadar çok şifreyi yönetmek tüketiciler için zorlu bir süreç, bu da tüketicilerin genellikle aynı şifreyi hizmetlerde yeniden kullanmasına neden oluyor. Bu uygulama, maliyetli hesap devralmalarına, veri ihlallerine ve hatta çalıntı kimliklere yol açabilir. Şifre yöneticileri ve iki faktörlü kimlik doğrulamanın eski formları giderek artan iyileştirmeler sunarken, daha uygun ve daha güvenli bir oturum açma teknolojisi oluşturmak için sektör çapında işbirliği yapılma kararı alınmış durumda.

Genişletilmiş standartlara dayalı bu yeni özellik, web sitelerine ve uygulamalara uçtan uca şifresiz bir seçenek sunma imkânı verecek. Kullanıcılar parmak izlerinin, yüzlerinin veya bir cihaz pin'inin basit bir doğrulaması gibi cihazlarının kilidini açmak için her gün birden fazla kez yaptıkları işlemle oturum açacaklar. Bu yeni yaklaşım kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlıyor ve oturum açma, şifreler ve SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifreler gibi eski çok faktörlü teknolojilerle karşılaştırıldığında çok daha güvenli olacak.

Şifresiz Giriş Desteğinin Genişletilmesi

Dünyanın dört bir yanından yüzlerce teknoloji şirketi ve servis sağlayıcı, milyarlarca cihazda ve tüm modern web tarayıcılarında hâlihazırda desteklenen şifresiz oturum açma standartlarını oluşturmak için FIDO Alliance ve W3C bünyesinde çalıştı. Apple, Google ve Microsoft, bu genişletilmiş özelliğin geliştirilmesine öncülük etti ve şimdi kendi platformlarına destek oluşturuyor.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimini sağlamanın yanı sıra, bu standartlara dayalı yaklaşımın geniş desteği, hizmet sağlayıcıların FIDO kimlik bilgilerini alternatif bir oturum açma veya hesap kurtarma yöntemi olarak şifrelere ihtiyaç duymadan sunmalarını sağlayacak.

Bu yeni özelliğin önümüzdeki yıl boyunca Apple, Google ve Microsoft platformlarında kullanıma sunulması bekleniyor.