Sifu Bir Milyon Satış Rakamına Ulaştı

Geliştirici Sloclap, Sifu'nun bir aydan kısa bir sürede bir milyonun üzerinde kopya sattığını açıkladı. Bu rakam, bu boyuttaki bir oyun için fazlasıyla cüretkâr. Bu başarıyı kutlamak adına Sloclap oyunla ilgili bazı istatistikler yayınladı.

Sifu'ya Dair İlginç İstatistikler

Bu istatistiklerden biri de oyunun on milyon saatten fazla oynandığını belirtiyor. İlginç ama şaşırtıcı olmayan bir şekilde Sifu'yu oynayan bir milyon kişiden sadece %45'i üçüncü seviyeye ulaşmayı başardı. Oyunun ana düşmanı Yang'i ise şimdiye kadar sadece 150.000 kişi alt edebildi. Sloclap'ın baş yapımcısı Pierre Tarno, Sifu hakkında şunları söyledi:

"Sifu'nun hem oyuncular hem de basın tarafında beğenilmesi bizi fazlasıyla sevindirdi. Hepimizin sevdiği Kung Fu filmlerinin özüne sadık kalarak, özgün bir Kung Fu aksiyon oyunu yaratmak için bir yola çıkmıştık. Dünyanın dört bir yanından bizi destekleyenlere minnettarız ancak özellikle oyunun Çin'de gördüğü inanılmaz ilgi bizi ciddi anlamda onurlandırdı."

Sifu PC tarafında yalnızca Epic Games üzerinden satışlarını sürdürüyor. Peki ya siz Sifu'yu oynadınız mı? Oyunu tamamlayabilen 150.000 kişi arasına girebildiniz mi? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.