Sigara İçen ve Telefonla Konuşan Sürücüler Yapay Zeka ile Tespit Edilecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), otomotiv sektörüne yönelik yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor. İTÜ OTAM, son olarak yapay zekaya dahalı yeni bir otomotiv projesini daha hayata geçirdi.

İTÜ OTAM ve İTÜ ARI Teknokent'te yer alan yerli bir teknoloji girişim şirketi olan PIXSelect arasında ortaklaşa bir proje geliştirildi. Yapay Zeka Sürücü Davranışlarını İzleme projesi olarak adlandırılan bu projede, sürüş esnasında sigara içen, telefonla konuşan, uyuyan veya emniyet kemerini bağlamayan sürücüler yapay zeka ile tespit edilebiliyor.

Otomobilin dikiz aynasına yerleştirilen yüksek çözünürlüklü bir kamera, sürücüyü sürekli olarak takip ediyor. Yapay zeka ise elde edilen görüntüleri incelenip analiz ediyor ve sonrasında hem sürücüyü hem de sistemin merkezini uyarıyor.

Sürücünün hareket halinde sigara içtiğini, telefonla konuştuğunu, uyukladığını ya da emniyet kemerini bağlamadığını anlık olarak algılayabilen yapay zeka teknolojisi, ilgili kamera görüntüleriyle birlikte anında merkeze uyarı gönderiyor.

Yapay zeka ve görüntü işleme alanında önemli yetkinliklere sahip olduklarını belirten PIXSelect Genel Müdürü Kerem Yazıcı, “Özellikle görüntü analizinde sürücü davranışları üzerine odaklanmış durumdayız. Sürücünün sigara içmesinden, yorgunluk analizine, trafikte risk oluşturabilecek telefon kullanımına kadar birçok davranışını yapay zeka sayesinde tespit edebiliyoruz. Bu bilgiyi de firmaların izleme merkezlerine anlık olarak bildirebiliyoruz. Yapay zeka üzerine çalışmalarımızı geliştirmek için test altyapısını ve sürücü davranış datalarını bize açan İTÜ OTAM’a özellikle teşekkürlerimizi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.