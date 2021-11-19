Sigara Kullanımı Yıldan Yıla Azalıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan açıklamalara göre sigara kullanımı yıldan yıla istikrarlı bir şekilde azalmaya devam ediyor. Bu sürecin aynı şekilde devam etmesi gerektiği konusunda uyarı yapan kurum, tütün endüstrisinin aktiviteleri karşısında tütün kullanımını kontrol etme çabalarının devam etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Sigara Kullanımı Sürekli Olarak Azalıyor

2000 yılında tüm nüfusun üçte biri tütün mamülleri kullanırken, 2020 yılında bu oran beşte bire kadar iniş gösterdi. Geçtiğimiz yıl dünya çapındaki 1,3 milyar insanın tütün ürünleri kullandığı tahmin edilirken, bu yıl sayı 1,27 milyar olarak güncellendi. Bu da son bir senede, yeni başlayanları da dahil ettiğimizde, yirmi milyondan fazla kişinin sigarayı bıraktığı anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü bu düşüşün 2025 yılına kadar istikararlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyor

Her Yıl Milyonlarca İnsanı Öldürüyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bu düşüşü mutlulukla karşıladıklarını dile getiriken, "Hala gidecek çok yolumuz var ve tütün endüstrisi, ölümcü ürününün satışından elde ettiği devasa karı savunmak için elinden gelen her şeyi yapacak." ifadelerini kullandı.

Kurumun kendi bünyesinde tuttuğu istatistiklere göre tütün ve tütün mamülleri, her yıl 8 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Üstelik 1,2 milyon insan, yalnızca pasif içicilikten ötürü hayatını kaybediyor. Tütünün bir insanı öldürmesi genellikle yıllar aldığı için, tütün tüketimindeki düşüşe rağmen önümüzdeki dönemlerde artan sayıda ölümle karşılaşmamız bekleniyor.

Sigara başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok kanser ile doğrudan ilişkilidir ve kullanım süresince yaydığı riskler bunlarla kısıtlı kalmaz. Eğer sigarayı bırakmak için adım atmak istiyorsanız, en yakın sağlık kuruluşu ile iletişime geçerek destek alabilirsiniz.

Peki siz Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sigara kullanımı hızla düşmeye devam edecek mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.