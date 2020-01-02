Sigarayı Bıraksanız Bile Etkileri Devam Ediyor

Sigaranın sağlığımıza ne kadar zarar verdiği artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bilim insanları yaptıkları çalışmalarla sigaranın sağlığımıza ne gibi zararlar verdiğiyle ilgili her geçen gün yeni bir bilgiye ulaşıyor.

Yapılan son çalışmalar gösteriyor ki; sigara içen ya da sigarayı bırakmış kişiler, hiç sigara kullanmamış kişilere kıyasla çok daha fazla ağrı hissediyor. 220 bin kişi ile yürütülen çalışma sonucunda, sigaranın vücudumuzda kalıcı etkileri olduğu ve sigarayı bıraksanız dahi bu etkilerin düzelmediği gözlemlendi.

BBC laboratuvarının düzenlediği anketleri inceleyen araştırmacılar, ankete katılan kişileri 3 gruba ayırdı; hiç sigara içmeyenler, aktif olarak sigara içenler ve sigarayı bırakmış kişiler. Bu kişilerden hissettikleri ağrıları 0-10 arasında puanlandırmaları istendi. Anket sonuçlarının incelenmesinin ardından, sigara kullanan kişilerin ya da bir dönem sigara kullanmış kişilerin ağrı şiddetlerinin, hiç sigara kullanmamış kişilere kıyasla 1-2 puan yüksek olduğu gözlendi.

Gençler Ağrıyı Daha Çok Hissediyor

Anketlerin incelenmesi sonucunda ilgi çekici bir bilgi daha ortaya çıktı. Ağrı şiddeti yüksek olan kişilerin yaş aralığı 16-34 olarak belirtildi. Araştırmacılar, gençlerin ağrıyı daha çok hissettiklerini söyledi.

Sigaranın bırakılmasına rağmen, hala ağrı şiddetinin yüksek olmasını ise araştırmacılar, sigaranın vücutta kalıcı doku hasarına yol açmasına bağlıyor.