Signal'ın Reklamı, Facebook'un Topladığı Bilgileri Ortaya Çıkardı

Facebook'un topladığı bilgiler, Signal tarafından açıkça gün yüzüne çıkardı. Sosyal medya devine bağlı sosyal medya uygulaması Instagram'ın reklam hizmetini kullanan Signal, kullanıcılar hakkında toplanan bilgileri göstermek için onların nelerden hoşlandığını belirten bir reklam yayımladı.

Facebook, kullanıcı verilerinin kullanılması ile nasıl kişisel reklamlar oluşturulabileceğini öğrenmek için en büyük örneklerden biri olarak senelerden beri varlığını sürdürüyor fakat buna rağmen kullanıcıların büyük bir kısmının kişiselleştirilmiş reklamların nasıl çalıştığına dair herhangi bir bilgisi bulunmuyor.

Signal'ın Instagram'ın reklam hizmetini kullanarak vermiş olduğu reklam sayesinde sosyal medya devinin kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve reklamverenlere daha bol seçenek sunmak için kullanıcı verilerini nasıl kullandığını gözler önüne seriyor.

Facebook'un Topladığı Bilgiler Gün Yüzüne Çıktı

Gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması olarak bilinen Signal, Facebook'un kullanıcıları hakkında ne bildiğini göstermek için Instagram'a reklam verdi. Bu reklam kampanyasının asıl amacı, Facebook'un kişiselleştirilmiş reklam sunmak için ne tür kullanıcı bilgilerini kullandığını göstermekti.

Reklamverenler, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına reklam verirken hedef kitlesini konumuna, yaşına, cinsiyetine, ilgi alanlarına ve davranışlarına göre belirlemek için oldukça çeşitli seçenek yelpazesini kullanabiliyor.

Bu bilgilerin kullanılması ile oluşturulan reklamlar tamamen sizinle ilişkili reklamlar olduğu için bu hem samimi hem de son derece ürkütücü gelebilir. The Next Web'deki habere göre araştırmacılar geçen hafta Facebook'un reklamverenlerin sigara kullanan ve kumarla alakası olan kişileri ve aşırı kilo verme takıntısı olan gençleri hedeflemesine olanak tanıdığını keşfetti.

Bir sosyal medya platformu, kullanıcısının anoreksiya nervoza ve benzeri rahatsızlıklara sahip olup olmadığını bilmesi çoğu sosyal medya kullanıcısını endişelendirmişti. Signal'ın reklam kampanyasının amacı da bu tür hedefleme seçeneklerinin mevcut olduğunu gün yüzüne çıkarmak için Facebook'un kendi araçlarını kullanmaktı.

Signal'ın iddiasına göre Facebook reklam verdiği hesabı direkt devre dışı bıraktı. Sosyal medya devi ise Signal'ın söz konusu iddiayı ileri sürmesinin ardından kendisine yönelik tüm iddiaları reddetti ancak gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması iddialarının doğru olduğunu yineledi ve birkaç örnek paylaştı.

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