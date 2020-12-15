Signal Görüntülü Grup Sohbeti Özelliği Aldı!

Signal görüntülü grup sohbeti özelliği kazandı. Kullanıcılar artık popüler anlık mesajlaşma uygulamasında aynı anda birden fazla kişiye ile sohbet edebilme imkanına sahip. Görüntülü görüşmeler güvenlik ve gizlilik açısından uçtan uca şifreleme desteğine sahip. Yeni özellik ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Signal Görüntülü Grup Sohbeti Nasıl Kullanılır?

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte insanlar vaktinin büyük bir kısmını evlerinde geçirmek zorunda kaldı. Bu süreçte video konferans hizmetleri hiç olmadığı kadar önemli hale geldi çünkü eğtim öğretim uzaktan devam ederken bazı firmalar ise uzaktan çalışma kararı aldı. Bu sebepten ötürü video konferans hizmetlerinin kullanım oranı ciddi oranda arttı.

Video konferans hizmetlerine artan talep nedeni ile WhatsApp Messenger, Instagram, Facebook Messenger için Messenger Rooms özelliği kullanıma sunulmuştu. Güvenlik ve gizliliğin ön planda olduğu Signal uygulamasına da aynı anda birden fazla kişi ile görüntülü olarak sohbet edebilme özelliği geldi. Grup sohbeti özelliği, iletişimin güvenliği için oldukça önemli olan uçtan uca şifreleme desteğine sahip.

Günümüzde birçok video konferans uygulaması bulunuyor fakat bazı video konferans uygulamalarında güvenlik sorunları yaşanabiliyor. Örneğin, Zoom, geçtiğimiz aylarda birtakım güvenlik sorunları yaşamıştı. Geliştirici ekip, ortaya çıkan güvenlik sorunlarını güncellemeler yayımlayarak düzeltti fakat bu durum, Zoom’a olan güveni sarstı.

Signal görüntülü grup sohbeti özelliği sayesinde aile üyelerinizle veya arkadaşlarınız ile güvenli bir şekilde görüntülü olarak sohbet edebilirsiniz. Söz konusu özelliği kullanmak için popüler anlık mesajlaşma uygulaması Signal’in son sürümüne sahip olmalısınız. Eğer eski bir sürüme sahipseniz uygulama mağazası üzerinden güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Signal, önümüzdeki haftalarda eski grupların arayüzünü otomatik olarak güncelleyecek. Güncelleme ile birlikte eski grupların sohbetin üst kısmında da bir video görüşmesi butonu yer alacak. Grup sohbetinde yer alan video görüşmesi butona dokunarak görüntülü görüşme başlatılabilecek. Görüntülü grup sohbetleri ızgara görünüm tasarımına sahip olacak fakat kullanıcılar, o anda konuşan kişiyi tam ekran moduna alabilecek.

Signal’e gelen görüntülü grup sohbeti özelliğinin belki de tek olumsuz tarafı şu anda yalnızca beş katılımcı ile sınırlı olmasıdır. Maalesef 5’ten fazla kullanıcı ile görüntülü görüşme yapılamayacak. Geliştirici ekip, katılımcı sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre katılımcı sayısı yakında artacak.