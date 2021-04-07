Signal Kripto Para Gönderme Özelliğini Test Ediyor

Signal, kripto para gönderme özelliğini test ettiğini duyurdu. Gizlilik odaklı ödemelere öncelik verdiğini belirten Signal, özelliği geliştirmek için mesajlaşma uygulamasını düzenli olarak kullanan kişilerden yardım istedi.

Signal'ın geçtiğimiz gün konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Signal'ın en son beta sürümü bugün piyasaya sürülüyor. İçeride performansı arttırmaya yönelik yapılan geliştirmeleri, hataları düzeltmek için yapılan değişiklikleri ve sessize alma ayarları ile ilgili iyileştirmeler bulacaksınız ve Birleşik Krallık'taysanız ödeme almanızı ve yapmanızı sağlayan yeni bir özellik olan Signal Payments için yardım bölümü göreceksiniz. Gizlilik odaklı ödemeler, mesaj göndermek veya almak kadar kolaydır. Bu özellik henüz deneme aşamasındadır."

Signal Kripto Para Gönderme Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Signal, ödemelerin hızlı ve gizli olmasını ve mobil cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmasını istediklerini ifade etti. Uygulamanın geliştiricileri, destekledikleri ilk ödeme sisteminin MobileCoin'in gizlilik odaklı ödeme sistemi olduğunu söyledi.

Signal Payments'ın MobileCoin cüzdanını Signal ile bağlama işlemini inanılmaz bir şekilde kolaylaştıran bir özellik olduğunu belirten geliştiriciler, kullanıcıların yeni özellik sayesinde saniyeler içinde arkadaşlarına ve aile üyelerine para göndermeye başlayabileceğini, onlardan para alabileceğini, bakiyesini kontrol edebileceğini ve basit bir arayüz ile işlem geçmişini hızlıca gözden geçirebileceğini belirtti.

Amaçlarının kullanıcı verilerini kendi ellerinde değil kullanıcının elinde tutmak olduğunu söyleyen Signal, kullanıcının işlem geçmişi ve benzeri bilgilerine erişim olanağının olmadığını da sözlerine ekledi ve başka bir uygulama ya da hizmete geçmek isteyenlerin parasını istediği zaman aktarabileceğini ifade etti.

Gizliliğe Yatırım Yapan Signal, Karşılığını Alıyor

WhatsApp Messenger'ın bir süre önce kullanıcılara göstermeye başladığı gizlilik sözleşmesi, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarını hızla kaybetmesine neden olmuştu. Şirket, kullanıcıların anlık mesajlaşma uygulamasını bırakıp Telegram ve Signal gibi uygulamalara yönelmesi ile sözleşmenin onaylanması için verilen son tarihi ertelemiş ve kullanıcılara kişisel verilerinin güvenliği hakkında çeşitli açıklamalar yapmıştı.

Signal özellikle WhatsApp'ın yaşadığı kullanıcı kaybından en çok kazanç elde eden mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi oldu. Kullanıcılardan onaylanması istenen sözleşme yüzünden uygulamayı bırakan kişiler, Signal gibi gizlilik odaklı WhatsApp alternatiflerine yöneldi ve bu da uygulamanın kullanıcı sayısını önemli ölçüde arttırdı.