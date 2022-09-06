Şifreli Mesajlaşma Uygulaması Signal Ücretli Oluyor

En güvenli mesajlaşma uygulamalarından biri olarak bilinen Signal, dokuz yıldır şifreli mesajlaşma alanında hizmet veriyor. Piyasaya sürüldüğünden beri uygulamanın marka yüzü kurucu CEO Moxie Marlinspike olmuştu. Fakat Marlinspike'ın ocak ayında CEO'luk görevinden ayrılacağını açıklamasıyla uygulamanın geleceği de değişmiş olabilir. Finansal kaynak bulmakta zorlanan Signal, artık hizmetlerini ücretli olarak sunacak.

Firmanın başına geçmesi beklenen Meredith Whitetake, "Signal stratejisine rehberlik etmek, finansal sürdürülebilirliğimizi sağlamak, Signal'in kamu iletişimi keskinleştirmek ve genişletmek büyük önem taşıyor." yorumunda bulundu. Şirket içi değişimlerle ilgili Washington Post'a konuşan Whitetake, finansal istikrarın sağlanması için ücretli üyelik sistemine geçilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Teknoloji Firmalarında Ücretli Abonelik Trendi!

Şimdiye kadar sosyal medyadan mesajlaşma uygulamalarına kadar birçok teknoloji firması ücretli abonelik sistemlerini aktif hale getirdi. Şu an en çok bilinenlerden biri Telegram Premium ve Twitter Blue ücretli abonelik hizmetleri. Bu aboneliklerden satın alan kullanıcılar belirli bir ücret karşılığında uygulama içi eşsiz özelliklere sahip olabiliyor. Benzer bir strateji uygulayabileceklerini düşünen yeni Signal yöneticisi Meredith Whitetake, sundukları hizmetin fazlasıyla özel ve rakipsiz olduğunu savunarak insanların bu hizmet karşılığında para ödemekten çekinmeyeceğini belirtti.

Telegram'ın verileri bulut üzerinde depoladığı, Whatsapp'ın ise gerektiğinde mesajlaşmaları kolluk kuvvetleriyle paylaşabildiği gibi örnekler bulunması sebebiyle Signal hala en güvenli mesajlaşma uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Şu an Signal'in gelecekte planladığı ücretli abonelik sistemini nasıl kullanıma sunacağı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat kötü finansal gidişata dur demek isteyen şirket yöneticilerin ücretli abonelik konusunda fazlasıyla kararlı olduğu düşünülüyor.