SİHA'nın Tamir Kılavuzunu Deep Web'te Satmaya Çalıştılar

Bugüne kadar hackerların deep web üzerinden telefon numaraları, pasaport resimleri, elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgileri sattıklarına çokça şahit olunsa da bu sefer ismi belirsiz bir bilgisayar korsanı askeri insansız hava aracı tamir kılavuzunu satılığa çıkardı.

1 Haziran tarihinde Recorded Future isimli organizasyona bağlı olarak çalışan Insikt Group, deep web üzerinden bazı kişilerin askeri bilgiler satmaya çalıştıklarını keşfetti. Yeni açtığı hesapla birlikte hackerların bulunduğu forum sitelerinde çeşitli görseller paylaşmaya başlayan bu kişi, ilk olarak elinde önemli askeri verilerin olduğunu söyledi. Yayınlanan görsellerden hareketle olay hakkında derinlemesine inceleme başlatan Insikt Group, hackerların ellerinde hangi bilgilerin olduğunu ve o bilgileri nasıl elde ettiklerini ortaya çıkardı.

2016 yılında yaşanan açık sebebiyle Amerika Birleşik Devlerleri’nin Nevada kentinde bulunan Creech Askeri Hava Üssü’nde kullanılan Netgear modemlerin FTP bilgileri ortaya çıkmış ve bunu fark eden binlerce bilgisayar korsanı askeri üssün elinde tuttuğu bilgileri çalabilmek için saldırı düzenlemişti. Modemlere başarılı şekilde ulaşmayı başaran hackerlardan bir tanesi tarafından çalındığı tahmin edilen askeri tamir kılavuzuysa ansızın kendini deep web üzerinde buldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Recorded Future, “Kendi başlarına çok işlevsel olmayan tamir kılavuzları, kötü niyetli kişilerin ellerine geçmesi durumunda düşmanlara teknolojik olarak en gelişmiş uçakların birinin teknik yeteneklerini ve zayıflıklarını değerlendirme yeteneği sağlayabilirler” ifadelerini kullandı.

General Atomics isimli şirket tarafından üretilen ve Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı birçok askeri birim tarafından kullanılan MQ-9 Reaper modeline ait tamir kılavuzunun internet üzerinden satın alınabilir hale gelmesinin çeşitli dezavantajları bulunduğu tekrar hatırlatılırken, bilgisayarlar korsanlarının elinde daha başka bilgilerin de bulunabileceği belirtildi.