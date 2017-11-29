Şık Tasarımlı ve Uygun Fiyatlı Huawei Honor V10 Tanıtıldı

Mate 10 serisiyle tüm dünyada ses getiren Huawei, bu sefer de uygun fiyatıyla alkış alan Honor V10 cihazını tanıttı. 18:9 ekran formatı, çift kamerası ve Kirin 970 yonga seti gibi üst seviye özelliklere sahip olan Honor V10, parmak izi sensörüyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Bu yılın trendi haline gelen çerçevesiz ekran V10'da da bulunuyor. 6 inç FullHD+ çözünürlüklü (1080 x 2160 ) ekrana sahip olan cihazda yüzde 78,6 ekran-gövde oranı var. Yani 'FullView' kategorisine dahil olan V10, tasarım konusunda geçerli not almayı hak ediyor. Huawei'nin kendi yonga seti olan Kirin 970 kullanılan cihazda 4GB veya 6GB RAM ve 64GB - 128GB dahili depolama seçeneği mevcut.

Kamera konusunda kullanıcıları şaşırtmayıp Leica ile ortaklaşa çalışan Huawei, cihazın arkasına 16MP+20MP önüne ise 13MP çözünürlüğünde kamera yerleştirmiş. Ayrıca arka kısımdaki kameralardan biri monokrom diğeri de RGB renk destekli çalışıyor. Yani Honor V10 (Huawei'in AI teknolojisi sayesinde) gerçek zamanlı sahne ve nesne tanıma işlevlerini destekliyor.

3750 mAh bataryayla gelen V10, kutusundan Android 8.0 Oreo'da çalışan EMUI 8.0 arayüzüyle kullanıcılara sunuluyor. Hızlı şarj ve parmak izi sensörüne sahip olan Honor V10, maalesef suya veya toza dayanıklı değil. Ayrıca son olarak 4 farklı renk seçeneğiyle (siyah, altın, lacivert ve kırmızı) 5 Aralık tarihinde tanıtılacak Honor V10, 410 Dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belirsiz.