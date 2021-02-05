ŞikayetVar, En Çok Şikayet Edilenleri Duyurdu: Türkiye Neleri Şikayet Etti?

ŞikayetVar, 2020 yılında en çok şikayet edilen sektörleri duyurdu.

En çok şikayet edilen sektör 404 bin 123 şikayet sayısıyla kargo sektörü oldu. 2020’de nüfus yoğunluğuna göre en çok şikayet eden il Ankara olurken, en çok şikayet mayıs ayında geldi. Verilere göre Türkiye’nin en çok şikayette bulunduğu gün ise salı oldu.

En Çok Şikayet Edilen Sektörler

404 bin 123 şikayet sayısıyla kargo-kurye ve lojistik sektörü 2020’de en çok şikayet alan sektör oldu. Onu, e-ticaret pazaryeri siteleri (309 bin 395), bankalar (247 bin 410), internet servis sağlayıcılar (196 bin 534) ve iletişim marka ve firmaları (141 bin 862) izledi.

Şikayetvar’da en çok ziyaret edilen sektör 9 milyon 757 bin 502 ziyaretçi sayısıyla e-ticaret sektörü oldu. Bankacılık (6 milyon 784 bin 136) en çok ziyaret edilen ikinci, GSM Operatörleri ise (4 milyon 296 bin 771) üçüncü sektör olarak öne çıktı. Cep telefonu, özel hastane ve klinikler de en çok ziyaret edilen diğer sektörler olarak sıralandı.

2020 yılı verilerini derleyen Şikayetvar’da, sayfası en çok merak edilen marka 3 milyon 716 bin 966 sayfa görüntülenmesiyle Türk Telekom oldu. Türk Telekom’u, Trendyol, Ziraat Bankası, Vodafone ve Turkcell izledi.

Şikayetvar verilerine göre geçen yıl 105 bin 157 olan sisteme kayıtlı marka sayısı bu yıl 120 bin markaya ulaştı. Ayda ortalama 18 milyon kişinin ziyaret ettiği Şikayetvar, 2020’de 450 binin üzerinde şikayeti çözüme kavuşturdu. 2019’da 1 milyon 974 bin 817 olan şikayet sayısı 2020’de yüzde 82 artarak 3 milyon 605 bin 92 oldu. 2019’da 951 bin 630 olan üye sayısıysa yüzde 80 artarak 1 milyon 713 bin 340’a yükseldi.

2020 Yılında Yapılan En İlginç Şikayetler