Sil Baştan Yapım RE 3 ve RE 8 ile İlgili Yeni Söylentiler Var

2015 yılının Ağustos ayından beri beklediğimiz Resident Evil 2 (2019), geçtiğimiz Ocak ayında satışa sunulmuştu. Gördüğü ilgi ve satış anlamında sergilediği performans, Capcom cephesinde yüzleri güldürmeye yetti de arttı bile. Peki bu bizlere sil baştan yapım bir Resident Evil 3: Nemesis getirir mi? Hatırlayacağınız üzere Yoshiaki Hirabayashi, Game Watch sitesine yaptığı açıklamada, oyuncuların sil baştan yapım bir Resident Evil 3: Nemesis için seslerini duyurmaları gerektiğini söylemişti. Resident Evil 2 (2019) ile ilgili tabloya bakacak olursa, bizce sesimizi yeteri kadar duyurduk. Capcom şimdilik sessizliğini koruyor ama dış kaynaklar sessizliklerini korumuyorlar. AestheticGamer, hem sil baştan yapım Resident Evil 3: Nemesis ve Resident Evil 8 ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

Resident Evil 7: Biohazard ile ilgili geçmişte yapılan duyuruları vaktinden önce ve tam olarak doğru bir şekilde sızdırmış olduğundan dolayı, AestheticGamer tarafından açıklamalarını dikkate almak gerekebilir.

the table is REmake 3, but REmake 3 is...Not what a lot of people are probably going to expect. It's not being made by the same team that made REmake 2, in fact it's not even being internally developed by Capcom Division 1 at all. Who is developing it is very interesting, but for — AestheticGamer (@AestheticGamer1) 21 Mart 2019

Aktarılan detaylara bakılırsa, sil baştan yapım Resident Evil 3: Nemesis için geliştirilme aşamasına geçilmiş. Bu aslında daha önceden de söylenti olarak çıkmış bir bilgiydi ama AestheticGamer biraz daha fazlasını sunuyor. Öyle ki proje ile harici bir stüdyo ilgileniyormuş. Bir diğer deyişle, Resident Evil 2 (2019) ile ilgilenen Capcom Division 1, yeni projede devre dışı bırakılmış. Bu bağlamda da karşımıza beklediğimiz şekilde bir sil baştan yapım çıkmayabilirmiş. Bu, aslında her yere çekebileceğiniz türden bir bilgi. Bu sene çıkmış olan Resident Evil 2 ayarında sil baştan yapım bir Resident Evil 3: Nemesis gelebilir de gelmeyebilir de. Aynı şekilde Resident Evil: Remake ayarında bir oyun da söz konusu olabilir veya olmayabilir veya tamamıyla farklı bir yapı ile de karşımıza çıkılabilir. Kesin bir noktaya varmak zor görünüyor.

Diğer yanda, Resident Evil 8 ile ilgili resmi olarak bilinen tek şey geliştirilme aşamasında olduğu. Capcom şu anlık devam oyunu hakkında tek kelime etmiyor ama AestheticGamer, Resident Evil 8 oyununun yeni nesil için geliştirilmekte olduğunu söylüyor. Ne var ki sadece yeni nesil için mi, yoksa nesil geçişine denk getirilerek bu nesil konsollara da çıkıp çıkmayacağına dair bir bilgiye yer vermemiş.

Yukarıda da söylediğimiz gibi AestheticGamer, Resident Evil 7: Biohazard ile ilgili bilgileri sızdırmada gayet iyi bir performans sergilemişti ama buna rağmen Capcom, resmi açıklama yapmadığı sürece sil baştan yapım Resident Evil 3: Nemesis ve Resident Evil 8 ile ilgili bu bilgileri söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Geleceğin ne getireceğini bilemeyiz ama yine kaliteli yapımlarla karşılaşacağımızı umuyoruz.