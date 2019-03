Sil Baştan Yapım RE 3 ve RE 8 ile İlgili Yeni Söylentiler Var

2015 yılının Ağustos ayından beri beklediğimiz Resident Evil 2 (2019), geçtiğimiz Ocak ayında satışa sunulmuştu. Gördüğü ilgi ve satış anlamında sergilediği performans, Capcom cephesinde yüzleri güldürmeye yetti de arttı bile. Peki bu bizlere sil baştan yapım bir Resident Evil 3: Nemesis getirir mi? Hatırlayacağınız üzere Yoshiaki Hirabayashi, Game Watch sitesine yaptığı açıklamada, oyuncuların sil baştan yapım bir Resident Evil 3: Nemesis için seslerini duyurmaları gerektiğini söylemişti. Resident Evil 2 (2019) ile ilgili tabloya bakacak olursa, bizce sesimizi yeteri kadar duyurduk. Capcom şimdilik sessizliğini koruyor ama dış kaynaklar sessizliklerini korumuyorlar. AestheticGamer, hem sil baştan yapım Resident Evil 3: Nemesis ve Resident Evil 8 ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

Resident Evil 7: Biohazard ile ilgili geçmişte yapılan duyuruları vaktinden önce ve tam olarak doğru bir şekilde sızdırmış olduğundan dolayı, AestheticGamer tarafından açıklamalarını dikkate almak gerekebilir.

the table is REmake 3, but REmake 3 is...Not what a lot of people are probably going to expect. It's not being made by the same team that made REmake 2, in fact it's not even being internally developed by Capcom Division 1 at all. Who is developing it is very interesting, but for