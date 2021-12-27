İsrail Silah Sesini Tespit Eden Drone Kullanmaya Başlayabilir!

İsrail polisi, silah sesini tespit eden drone kullanabilir. Ses algılama sensörleri ile donatılacak insansız hava araçları, silah seslerini algıladığı yerlere gidebilecek. Silah sesini algılayan araçlar ile birlikte suç oranının düşürülmesi hedeflenecek.

Silah Sesini Tespit Eden Drone Yakında Göreve Başlayabilir

Ateşli silah algılama sistemi geliştiren ShotSpotter tarafından yapılan bir açıklamaya göre İsrail polisi, yakında silah seslerini algılayabilen ve olay yerine gidebilen otonom insansız hava araçlarına sahip olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket, silah seslerini algılamak ve polisi uyarmak için akustik sensörler kullanan bir ürünün üretimini gerçekleştiriyor. Aktarılan bilgilere göre şirket şimdi de silah seslerini tespit edebilen drone geliştirmek için Airobotics isimli bir şirket ile birlikte çalışıyor.

Airobotics CEO'su Meir Kliner, bu ay içerisinde konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Kliner, yaptığı açıklamada, Airobotics'in ateşli silah tespitinde lider bir şirket olan ShotSpotter ile yaptığı iş birliğinin, İsrail'deki ateşli silah suçları ile mücadele için daha iyi bir teknolojik çözüm sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Kliner, söz konusu ortaklığın, şirketin kentsel alanlarda acil müdahale, güvenlik ve uçuş için çözümler sunarak faaliyetlerinin kapsamını genişletme stratejisinde farklı bir adım olacağını ifade etti.

ABD'nin Kolorado eyaletinin en büyük kenti Denver'de yer alan polislerin ShotSpotter sistemini kullandığı fakat bu teknolojinin ateşli silah suçlarında bir azalmanın meydana gelmediği belirtildi. Denver'daki ShotSpotter uyarılarının 2021'de geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 25 oranında arttığı ancak tutuklama tarafında yalnızca yüzde 2 oranında bir yükselişin olduğu açıklandı.

ShotSpotter teknolojisi dünya genelinde 100'den fazla şehirde konuşlandırıldı ve bu konuda hakkında sorun bildiren tek kent Denver değil. Silah algılama teknolojisini bir insansız hava aracına entegre etmenin suç oranının düşmesi konusunda işe yarayıp yaramayacağı henüz bilinmiyor. Yeni teknoloji hayat kurtabilir ve polis memurlarının işini daha güvenli hale getirebilir.

Airobotics ile ShotSpotter iş birliği kapsamında geliştirilecek olan silah sesini tespit eden drone hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.