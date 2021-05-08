Türkiye'nin İlk Silahlı İnsansız Deniz Aracı Füze Atışına Hazır

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ füze atışı testleri için gün sayıyor. ROKETSAN füzeleriyle donatılan yerli silahlı insansız deniz aracı (SİDA), mavi vatan korumasında büyük rol oynayacak.

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma iş birliğinde geliştirilen ve Türkiye için bir ilke imza atacak olan ULAQ, mavi sularda füze atışı için hazır hale getirildi. Türkiye'nin denizdeki gücüne güç katması planlanan ilk SİDA, ROKETSAN tarafından üretilen füzelerle donatıldı.

400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetiyle ön plana çıkan yerli SİDA, 4'lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri kullanılarak test edilecek.

Başta keşif görevleri olmak üzere gözetleme ve istihbarat, su üstü savaşı, asimetrik savaş, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi farklı su üstü ihtiyaçlar için uygun olan yerli ULAQ, hem mobil araçlarla hem de karargah komuta merkezinden kontrol edilebiliyor.

Türkiye'de ilk: silahlı insansız deniz aracı ULAQ

Türkiye'nin ilk SİDA'sını ürettiklerini aktaran ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, denizdeki yoğun testlerden başarılı sonuçlar aldıklarını aktardı.

Alanç açıklamasında, "Uzaktan komutalı ya da otonom olarak hareket edebilen araç test faaliyetlerini de başarılı şekilde tamamladı. Silahlı insansız deniz aracımız, prototip botuyla tamamıyla operasyona hazır. Simülasyon atışlarımız da gayet başarılı şekilde tamamlandı" dedi.

"İstihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme, insani yardım ve tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının üretimine de hazırız" şeklinde konuşan Alanç, müttefik ülkelere ihracat yapabileceklerini de dile getirdi.

ULAQ'la ilgili açıklamalarda bulunan Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun ise, "Deniz aracı bütün hareketlerini kontrol altında tutabilecek, uzaktan sevk ve idare edebilecek komuta kontrol sistemiyle seyir halinde olacak" ifadelerini kullandı.

İki şirketin ortak açıklamasında ULAQ üretimiyle ilgili şu cümleler kullanıldı: "Ares ve Meteksan olarak farklı konseptlerde projenin devamını getireceğiz, bunun için gerekli altyapıya sahibiz. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından taleplere göre farklı tasarımlarda üretim yapılabilecek. ULAQ serisinin ilk platformunu hayata geçirdik, bundan sonra da farklı kabiliyetlerde deniz aracı üretimlerimiz olacak."