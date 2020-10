Silent Hill 4: The Room, PC için derecelendirildi. Görünüşe göre serinin dördüncü ana oyun için yeniden yayınlanma söz konusu. Detaylar haberimizde.

Silent Hill 4: The Room, efsanevi Team Silent tarafından geliştirilmiş olan son Silent Hill oyunu olmasının yanı sıra serinin diğer oyunlarından bir hayli farklıydı. Öyle ki Silent Hill 2 ile aynı sene The Room adıyla çıkmaya hazırlanan oyun, Konami tarafından satın alınmış ve Silent Hill 4: The Room haline getirilmişti. Bunun sonucunda da, cep feneri ve radyosu gibi ekipmanların yanı sıra alternatif boyut ve harita sistemi de bir hayli farklıydı. Hikayesi South Ashfield şehrinde geçiyordu. Serinin özündeki birçok şeyi barındırmıyor olsa da, seride en fazla sevilen oyunlardan bir tanesidir. Ayrıca birçok dalda da ödül almış olduğunu söylemeden geçmeyelim.

PEGI, Silent Hill 4: The Room'u PC için Derecelendirdi

2004 yılında PC, PlayStation 2 ve Xbox için çıkmış olan oyun, bugün itibarıyla PEGI tarafından PC için derecelendirmeye gidildi. Geçtiğimiz hafta içerisinde diğer Konami oyunları olan Konami Collector's Series: Castlevania & Contra, Metal Gear, Metal Gear Solid ve Metal Gear Solid 2: Substance da aynı şekilde PC için derecelendirilmiş ve çok geçmeden GOG üzerinden satışa sunulmuştu. Silent Hill 4: The Room oyununun derecelendirilmesinin de yine bugün içerisinde GOG üzerinden yeniden satışa sunulacağına işaret olduğu tahmin ediliyor. Gelişmeleri takipte olacağız.

Silent Hill 4: The Room Konusu

South Ashfield Heights bloğunun 302 numaralı dairesinde yaşayan ve bilmediği bir nedenden dolayı günlerce içeride kilitli kalan Henry Townshend karakterini yönetiyoruz. Beşinci gün banyosunda gizemli bir delik bulan Henry, bu bir kaçış yolu olarak düşünse de, kendisini daha bir sıkıntının içinde buluyor. Öyle ki farklı farklı alternatif boyutlara geçiş yapıyor. Dahası ise yıllar önce öldüğü iddia edilen seri katil Walter Sullivan ile de yüzleşmek durumunda kalıyor.