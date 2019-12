Silent Hill Alan Adı Satılığa Çıkartıldı

PlayStation 2 döneminde fırtına gibi esen Silent Hill serisi, 2012 yılında satışa sunulan Silent Hill: Downpour sonrasında tam bir ölüm sessizliğine gömülmüştü. Bir ara Hideo Kojima Silent Hills ile bu ölüm sessizliğini bozmaya çalışmış olsa da, sonunu hepimiz biliyoruz. Bu da muhtemelen Silent Hill serisini son görüşümüz oldu. En azından ana seri oyunları anlamında. Silent Hill alan adı SilentHill.com beklenmedik bir şekilde satılığa çıkartıldı.

Twitter kullanıcısı bobvids tarafından fark edilen detaya göre, Silent Hill alan adı $9.835 gibi bir fiyattan satılığa çıkmış.

so the https://t.co/cVOdCYusn9 domain is available pic.twitter.com/ZSVAZbACaE