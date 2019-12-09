Silent Hill Alan Adı Satılığa Çıkartıldı

PlayStation 2 döneminde fırtına gibi esen Silent Hill serisi, 2012 yılında satışa sunulan Silent Hill: Downpour sonrasında tam bir ölüm sessizliğine gömülmüştü. Bir ara Hideo Kojima Silent Hills ile bu ölüm sessizliğini bozmaya çalışmış olsa da, sonunu hepimiz biliyoruz. Bu da muhtemelen Silent Hill serisini son görüşümüz oldu. En azından ana seri oyunları anlamında. Silent Hill alan adı SilentHill.com beklenmedik bir şekilde satılığa çıkartıldı.

Twitter kullanıcısı bobvids tarafından fark edilen detaya göre, Silent Hill alan adı $9.835 gibi bir fiyattan satılığa çıkmış.

Ne var ki, alan adı yeni satışa çıkmamış. Esasında geçtiğimiz Ağustos ayından beri satıştaymış. Konami bu zaman içerisinde herhangi bir hamle yapmadığına göre, serinin geleceği için herhangi bir plan bulunmuyor demektir. Bunun bir diğer kanıtı ise 2008 yılından bu yana SilentHill.com üzerinde hiçbir yeniliğin yapılmamış veya güncel bilgi paylaşımında bulunulmamış olması.

2008 yılı öncesinde, SilentHill.com orijinal Silent Hill oyunu için resmi site konumundaydı ama sonrasında, seri ile ilgili arama terimleri ile gündeme gelen bir alan görevi görmeye başlamıştı.

Bununla birlikte enteresan bir durum var ki, alan adı Ağustos ayı içerisinde satılığa çıkmış olsa da Konami marka adını kullanıyor ve fikri mülkiyetin de halen sahibi konumunda bulunuyor. Hatta geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde kumar makineleri için Silent Hill projesi duyurusu da yapmıştı. Belki de sadece bu tarz küçük projeler ile duyacak olabiliriz ünlü serinin adını ve yeni bir ana oyun göremeyeceğiz.

Doğrusunu söylemek gerekirse, biz oyuncular için bir hayli üzücü bir gelişme oldu. Bir dönem Resident Evil serisi ile korku anlamında ortalığın tozunu attıran Silent Hill serisinin sonunun böyle olmasını kim bilebilirdi ki?