Silent Hill'in Giriş Bölümü Yeniden Yaratıldı

2012 yılında çıkmış olan Silent Hill: Downpour oyunundan bu yana yeni bir Silent Hill göremedik. Silent Hills sonrasında Konami çatısı altında herhangi bir çalışma yürütülüyor mu bilmiyoruz ama muhtemelen göreceğimiz son resmi Silent Hill oyunu, Murphy Pendleton ağabeyimizin macerası olacak. Öte yandan hayranların yaptığı çalışmalar ile meşhur kasabaya geri dönüşler yaptığımız oluyor. Bunların bir yenisine de Zero Trace Operative imza attı. Silent Hill serisinin de hayranı olan oyun tasarımcısı, ilk oyunun giriş bölümünü yeniden yarattı.

Zero Trace Operative tarafından söylenene bakılırsa, PlayStation konsoluna çıkmış olan Silent Hill'in yeniden yaratılmış hali beş aylık bir çalışmanın ardından ortaya çıkmış. Oyunun giriş bölümünü ekranlarımıza getiren tasarım demosu oynanabiliyor ama fazla uzun olmadığını söyleyelim. Öyle ki, sadece dört dakika kadar sürüyor. Eğer geliştirilmiş görsellik ile maziye kısa bir dönüş yapmak isterseniz, 549 MB boyutundaki demoyu buradan indirebilirsiniz.

Demo ile ilgili olarak Zero Trace Operative, "Orijinal oyun ile ilgili HER detaya ulaşabilmek için elimden geldiğince SAATLERCE bilgi araştırması ve oynanış görüntülemesi yapmak zorunda kaldım." yorumunda bulundu günlük sayfasında ve devam etti. "Neyse ki orijinal oyundan İngilizce kitap çevirisi ve model aktarımı yapabildim. Tabii ki esas kaplamaları kullanmayacaktım, bu nedenle 3B taslak hazırlamaya başladım. Dünyayı sıfırdan %99 benzerlikte yeniden yaratmayla sonuçlandı."

Eğer dört dakika için uğraşmaya gerek görmüyorsanız ama nasıl bir şey olduğunu yine de merak ediyorsanız, sizi aşağıdaki videoyla baş başa bırakalım. İçiniz muhtemelen cız edecektir. Keyifli seyirler dileriz!