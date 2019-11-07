Silent Hills'in İptali Norman Reedus'u Sevindirmiş

Silent Hills ve P.T. isimlerini ne zaman duysak içimiz artık hafiften de olsa cız eder. Konami ile Hideo Kojima arasında yaşanan hadiseden sonra iptal edilmesiyle başta serinin hayranları olmak üzere oyuncuları kahretmişti. Norman Reedus ise Silent Hills oyununun iptal edilmesinden şikayetçi değil. Hatta sevindiğini bile söylüyor.

The Hollywood Reporter sitesine konuşan Reedus, "Silent Hills'in bir fon hikayesi vardı ve insanlar o oyunu biliyorlardı, ne hakkında olduğunu ve neye benzeyeceğini biliyorlardı." yorumunda bulundu ve devam etti. "İptal edildiğinde, moralim bozulmuştu ama Hideo sıradaki çalışmasını tanımladığında onu (Silent Hills) tamamıyla aklımdan sildim. Şükür ki işler yolunda gitmedi çünkü bu (Death Stranding) çok daha iyi. Tamamıyla farklı bir şey."

Norman Reedus röportaj sırasında Kojima ile nasıl yollarının kesiştiğine de değindi. Söylediğine göre Guillermo del Toro video oyunu yapmak için arayan bir adama onay vermesini söylemiş. Bu konuşma Guillermo del Toro ve Hideo Kojima ikilisinin Silent Hills üzerinde çalışmaya başladığı zamanlarda gerçekleşmiş. Oyunun 2015 yılında iptal edilmesinden sonra ise Kojima, Reedus ile bu defa Death Stranding için irtibat kurmuş.

Silent Hill serisinin 2012 yılında çıkan oyunları genel olarak oyuncuları hayal kırıklığına uğratmıştı. Silent Hills oyununun ise bütün her şeyi telafi edecek bir oyun olacağı düşünülüyordu ama bu defa da Konami ile Hideo Kojima arasında yaşanan hadise yola taş koymuştu. Ancak daha önceden yapılan röportaj sırasında Hideo Kojima korku türüne geri dönmek istediğini dile getirmişti. Bakarsınız geliştireceği yeni oyun bizleri özlediğimiz Silent Hill atmosferine geri götürür.

Bu arada Norman Reedus, Kojima Productions film çekimlerine başladığında projelerinde yer almak istediğini de söylemeden geçmedi.