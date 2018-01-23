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  4. Silent Hills P.T.'nin PC Sürümü Çıktı!

Silent Hills P.T.'nin PC Sürümü Çıktı!

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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Hideo Kojima tarafından geliştirilen Silent Hills projesi, Konami ile Kojima arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmişti; fakat oyunun demo sürümü olarak tanımlayabileceğimiz Silent Hills P.T., PlayStatiaon 4 üzerinde belli bir süre ücretsiz olarak dağıtılmıştı.

Silent Hills P.T., son yıllarda oynadığımız en başarılı korku oyunu olmaya aday bir oyundu. Oyun sadece kapalı, dar bir alanda geçmesine ve bize sürekli aynı yerleri dolaştırmasına rağmen inanılmaz atmosferi, bize sunduğu sıradışı bulmaca ve sürprizleri ile şok etkisi yaratmıştı. Silent Hills P.T.'nin sadece PlayStation 4 için yayınlanmış olması bir diğer üzücü noktaydı. Neyse ki Corridors adlı yeni fan yapımı oyun, Silent Hills P.T.'yi Unreal Engine 4 motoruyla PC platformuna taşıyor.

Ücretsiz olarak indirilebilen Corridors, Silent Hills P.T.'yi bire bir PC'ye taşımanın yanısıra beraberinde farklı bölümler ve sürprizler de getirecek. Erken erişimde yayınlanan ve indirilebilen Silent Hills P.T. geliştirildikçe oyuna yeni içerikler ekleneceği sözü veriliyor. Oyunun grafikleri çok başarılı; fakat erken erişim oyunu olduğu için hatalarla karşılaşabilmeniz muhtemel. Yine de Silent Hills P.T.'yi PC'de oynamak heyecan verici.

Konami'nin bu tür durumlarda hassas olduğunu düşünürsek Corridors'un yayından kaldırılması muhtemel. Bu nedenle çok geçmeden oyunu indirmenizde ve oynamanızda fayda var. Corridors'u aşağıdaki bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz:

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