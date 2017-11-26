Silentmode ile Her Ortamda Uyuyabileceksiniz

Gün ortasında bazen uykuya ihtiyacımız oluyor, kısa da olsa güzel bir uyku günün geri kalanında bizi ayakta tutuyor. Fakat gündüz hem ışık hem de gürültü verimli bir uyku çekmemize engel olabiliyor. Başka bir örnek vermek gerekirse; yolculuk sırasında çoğumuzun tercihi uyumak oluyor ama diğer yolcuların sesleri, belki çocuk ağlamaları ve ışık bizi rahtsız edebiliyor. Şimdi artık tüm bu problemlere çözüm getirebilen bir maske geliştirildi: Silentmode.

Hong Kong merkezli bir şirket tarafından geliştirilen Silentmode, bulunduğunuz ortamda sizi dış etkilerden soyutlayarak uykuya daha kolay dalmanızı sağlıyor. Tabii bu maske sadece gözlerimizi kapatan normal bir uyku maskesinden çok daha gelişmiş özelliklere sahip.

Başı 360 derece destekleyen hafızalı köpükten yapılan bu maske tamamen başınızın şeklini alıp sizi rahat ettirmeye odaklı. Aynı zamanda pasif ses azaltma özelliği bulunan yerleşik bir ses sistemi var. Böylece kullanıcılar Bluetooth bağlantılı sistemle, mobil uygulama üzerindeki hazır listelerden dinlendirici müzikleri seçebiliyor ya da isterse kulak içi kulaklıklarını kullanarak kendi seçtikleri müzikleri dinleyebiliyorlar. Size kaliteli uyku vadeden Siletmode maskesinin 24 saatlik bir pil ömrü var.