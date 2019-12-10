Şili'den Antarktika'ya Uçan 38 Yolculu Uçak Kayboldu

Şili’den Antarktika’ya uçan askeri uçak, taşıdığı 38 yolcusuyla birlikte kayıplara karıştı. Pazartesi günü ortadan kaybolan uçağın düştüğü tahmin edilirken, uçağa henüz ulaşılamadı.

Punta Arenas şehrinden King George Adası’na doğru yol almakta olan uçakta 17 uçuş görevlisi bulunduğu, uçuş görevlileriyle birlikte 21 kişinin daha uçakta yer aldığı bildirildi.

Hercules C-130 tipindeki uçak hakkında bilgiler veren Şili Hava Kuvvetleri, yaklaşık 1 saat 5 dakika sürmesi gereken uçuşun başarıyla tamamlanamadığını ve uçağı arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Şili Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla birlikte Antarktika’ya doğru yola çıkan ekiple Pazartesi yerel saatle 06.13 sularında irtibat kesildi.

King George Adası’nda bulunan Başkan Eduardo Frei Montalva üssüne doğru hareket eden uçak, inişine dakikalar kala radardan kayboldu. Uçakla irtibatın kesildiği yerin ise Drake Passage denilen ve üç okyanusu birbirine bağlayan noktada gerçekleştiği verilen bilgiler arasında yerini aldı.

Uçağı ve içindeki insanları arama çalışmaları devam ederken, Şili Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada arama çalışmalarının hava şartları sebebiyle çeşitli zorluklarla karşılaştığı söylendi.