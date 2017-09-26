Silikon Vadisi Apple'la Sağlam Dalga Geçti

Apple’ın 10. yılına özel düzenlediği Keynote etkinliği… Bilmiyorum, kaçıncı kez bir habere bu şekilde giriş yapıyorum. Hani deseniz ki, “Bakın siz bunları anlattınız. Siz bunları canlı yayında anlattınız, siz bunları videolarda anlattınız, haberlerde anlattınız yetmedi bloglarda anlattınız.” haklısınız. Ancak gün geçmiyor ki etkinlik yine kendinden söz ettirmeyi başarmasın.

Ancak Apple’a gıcık olanlar hemen arkasını dönüp gitmesin bu seferki haber hoşunuza gidecek. Ünlü Youtube kanalı Funny or Die, 'Silikon Vadisi Apple'ın iPhone X'ine Nasıl Tepki Verdi?' başlıklı videosuyla etkinlikle sağlam kafa buldu. Silikon Vadisi dizisinin oyuncularının yer aldığı videoyu, ‘Ayarlar'a tıklayarak Türkçe altyazılı izleyebileceğinizi unutmayın!

Her ne kadar Apple yaşanan Face ID sorunun faturasını personele kesmiş olsa da böylesine beklenilen etkinlikte bu kadar basit bir hataya yer verilmiş olması, bu gibi taşlamalara katlanmayı gerektirir. Ayrıca yine şahsi görüşümü eklemeden geçemeyeceğim, sen, hey gidi Apple, 'geleceğin telefonu' dediğin modelini hareket eden bir kaka emojisi üzerinden tanıtmaya kalkarsan alacağın tepki ancak bu kadar olur işte.