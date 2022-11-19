Silikon Vadisi Milyarderine 11 Yıl Hapis Cezası!

Teknoloji tarihinin en büyük dolandırıcılık hikayelerinden birinin başrolü olan Elizabeth Holmes, çıkarıldığı mahkemede 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Milyarder iş kadını, sermayederleri kandırmak ve halkın sağlığını tehdit etmekten suçlu bulundu.

Parmak ucundan alınan bir kan ile onlarca farklı testi gerçekleştirebilen bir cihaz ürettiğini iddia eden Elizabeth Holmes'un hilesi, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmıştı. Yatırımcılardan milyarlarca dolar para alan Elizabeth Holmes, bi dönem Forbes ve Fortune dergilerinin kapağında dahi yer almıştı.

Yeni Steve Jobs Olarak Gösterilen Elizabeth Holmes'un Sonu Hapiste Bitecek

Sıfırdan kurduğu Theranos isimli biyoteknoloji firmasıyla kendi imkanları sayesinde milyarder olmayı başaran Elizabeth Holmes, dünyanın en ünlü iş dünyası dergilerinden olan Forbes'un kapağında dahi yer almıştı. Bazı dergile ise onu yeni Steve Jobs olarak lanse ediyordu.

Ufak bir kan damlası üzerinden milyonlarca dolarlık cihazlara ihtiyaç duyulan onlarca farklı testi kendi cihazıyla gerçekleştirebileceğini iddia eden Elizabeth Holmes, kısa sürede devasa yatırımlar aldı.

Aslında Elizabeth Holmes hiçbir zaman böyle bir cihaz üretmemişti. Projesinin sunumlarında aldığı kan örneğini kapalı kapılar ardındaki laboratuvarlara götürerek klasik test makineleriyle ölçen Elizabeth Holmes, değerleri yatırımcılara gösterek bunu cihazları sayesinde yaptığını iddia etmişti.

2015 yılında Wall Street Journal'ın yaptığı bir araştırma sonrasında Theranos şirketinin mucizevi çözümünün gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarıldı. Dolandırıcılıkla suçlanan şirket ve Elizabeth Holmes, iş dünyasında uzun süre barınamadı. Şirketin 2018 yılında kapanmasının ardından mahkeme süreçleri başladı.

Geçtiğimiz gün sonuçlanan dava kapsamında Elizabeth Holmes'a yatırımcıları dolandırmak için komplo kurmak ve elektronik dolandırıcılık suçlarından 11 yıl ceza verildi.